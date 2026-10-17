Николай Грязин се завръща в Европейския рали шампионат

Една от големите звезди в новата история на Европейския рали шампионат на ФИА (ERC) - българският пилот Николай Грязин, е готов за ново предизвикателство, подготвяйки своето завръщане в сериите, в които изгради името си в моторните спортове.

След дебюта си в шампионата на рали „Интернасионал дю Вале“ през октомври 2015 година, Грязин записа пет победи и общо седем подиума. През 2018 година той завърши като вицешампион в генералното класиране и спечели титлата група Junior, където се използваха Rally2 автомобили.

The final stop of 2026 awaits! 🤩 #FIAERC | #RallySixCitiesNorthofPortugal 🇵🇹 https://t.co/tlZxCDOQFN — FIA European Rally Championship (@FIAERC) October 16, 2026

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Предстоящият финален старт за сезона - "6 града в Северна Португалия", ще бъде неговото 34-то участие в ERC. Той идва след силен сезон в WRC2 в Световния рали шампионат, където Грязин се състезава за Ланча Корсе HF с новата Ланча Ипсилон Rally2 HF Integrale.

Грязин разясни мотивите си за участие във финалното за сезона рали „6 града в Северна Португалия“:

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„Преди всичко искам да карам, тъй като сезонът ни във WRC вече приключи. Всяко допълнително участие на макадам носи нови уроци. Можем да намерим подобрения в настройките за тази настилка и да съберем повече данни за представянето на гумите на Ханкук за следващите състезания. Както винаги, пилотите в ERC са изключително бързи и битката няма да бъде лесна. Ще се опитаме да се борим за челото и същевременно да се забавляваме. Готов съм да работя върху пилотирането си и върху колата – това е чудесна възможност да покажем добро темпо срещу силна конкуренция.“

Очакваните валежи в петък и събота другата седмица ще са допълнителни предизвикателства, но пилотът разчита на опита си от майското рали „Португалия“ от календара на WRC, което се проведе при променливи метеорологични условия.

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„Тогава валеше през цялото време и вече знаем какви настройки са нужни за такава настилка. Дъждът всъщност е отлична възможност. На сухо много състезатели могат да бъдат бързи, но скоростта на мокро трасе е най-добрата тренировка за уменията и преценката на един пилот.“

Участието в португалското рали предоставя на Николай Грязин две нови възможности да премине през емблематичния скок „Педра Сентада“ на отсечката „Ламейриня“, добила световна популярност като етапа „Фаф“ от световния шампионат.

Грязин, чиято лична рекордна скорост при приближаване към скока достига 95 км/ч, сподели подробности за спецификата на това място:

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„Когато караш там за първи път, е изключително сложно, защото не знаеш с каква скорост да влезеш. С времето свикваш, но е важно да запазиш хладнокръвие. Преди това в етапа има друг голям скок и човек се изкушава да скача все по-високо, но тук най-важното е да не забравиш да натиснеш спирачката. При първото преминаване евентуална грешка може да повреди автомобила и да сложи край на състезанието. При последната отсечка вече може да се рискува повече.“

Пилотът обяснява и техническите тънкости за това как се преодолява този световноизвестен скок:

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„Този скок не е плавен – ръбът в края му лесно може да забие предницата на автомобила надолу. Затова натискаме леко спирачката преди скока, за да подготвим колата, а непосредствено преди отлепянето подаваме малко газ. Така автомобилът полита хоризонтално, а не с носа надолу. Важно е спирането да става леко вдясно, защото по средата или вляво има риск от приземяване в крайпътния насип. Във въздуха трябва да се задържи постоянна газ и педалът да се отпусне едва при приземяването.“

Веднага след приземяването на скока „Салто да Педра Сентада“ следва бърз десен завой с изкачване, който извежда екипажите директно към летящия финал на етапа.

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Николай Грязин сподели своята увереност преди предстоящото състезание, подчертавайки, че до момента не е имал затруднения в ключовите участъци от трасето. По думите му профилът на финалния завой позволява преминаване с висока скорост благодарение на вътрешната траектория за позициониране на автомобила. Пилотът отбеляза също, че дори при евентуална грешка и лек удар в крайпътния банкет опасността от отпадане е минимална.

Грязин застава на старта на решителното за сезона в ERC рали „6 града в Северна Португалия“ в отлична форма след скорошен триумф. През изминалия уикенд той спечели надпреварата Мемориал „Бетега“, организирана в рамките на фестивала „Рали легенди“ в Сан Марино в чест на легендарния състезател на Ланча Атилио Бетега.

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Снимки: Gettyimages