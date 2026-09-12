Грязин катастрофира и отпадна от рали „Чили“

Българският пилот Николай Грязин катастрофира и отпадна от рали „Чили“ в първата съботна отсечка „Пелун 1“.

Грязин беше начело в WRC2 с аванс от 8,5 секунди пред Роберт Вирвес (Шкода), а третото място заемаше съотборникът на Грязин в Ланча Йоан Росел, който остана на 20,7 секунди от лидера.

Грязин катастрофира на 9,9 километра след старта на първия етап днес, като удари с предна дясна гума нещо във вътрешната част на влизането в дълъг десен завой. Това подхвърли колата във въздуха и тя се преметна няколко пъти преди да спре в покой и на колелата си.

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Снимки: Gettyimages