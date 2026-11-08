Верстапен: Успях да изпреваря много коли още в началото

Макс Верстапен стартира 21-и и завърши втори в Гран При на Сао Пауло, като получи и помощ от съотборника си Исак Хаджар, който го пропусна напред за второто място след заповед от бокса.
„Състезанието беше трудно - обясни Макс след финала. - Първите няколко обиколки бяха много важни, тъй като успях да изпреваря много коли още в началото. Първата ми серия обиколки беше много силна.
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„След това не знам дали нямах някаква повреда в колата, тъй като поведението й се промени напълно, балансът стана много странен, обратното на всичко, по което работим през целия уикенд.
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„След като излязох втори, вече нямаше как да настигна Ландо. Трябва да разберем какво не беше наред. Но пък това е много добър резултат - стартирах 21-и, но завърших втори и съм на подиума, много добре.“
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Сао Пауло
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Сао ПаулоДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages