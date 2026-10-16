Адриен Фурмо: Готов съм да прекарам един сезон и с по-бавен автомобил

Бъдещето на Адриен Фурмо за предстоящия състезателен сезон в WRC все още остава неясно, след като французинът прекара последните две години зад волана на Хюндай. Името на пилота се свързва с трансфер във „Форд“, който подготвя своето завръщане в Световния рали шампионат (WRC) със заводски тим през 2028 година.

Правилникът на шампионата ще претърпи мащабна реформа за сезон 2027, когато най-високият клас ще бъде отворен и за независими частни отбори, които нямат пряка връзка с автомобилните производители.

Elfyn brings the noise of the GR Yaris Rally1 home as Dolgellau celebrates its new world champion! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🍩 #ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC https://t.co/FZ7fvW8eej — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) October 15, 2026

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„Когато нямаш сигурен договор за следващата година, трябва да обмислиш всеки възможен проект - заяви французинът пред Dirtfish. - Напълно отворен съм към всякакви предложения и ще отделя необходимото време, за да взема най-правилното решение.“

От действащите тимове единствено Тойота ще представи автомобил от новия клас Rally1, адаптиран към техническите изисквания за идния сезон. В същото време от М-Спорт разработват специален пакет за подобряване представянето на автомобила на отбора от категория Rally2, докато за евентуален подобен проект от Хюндай все още липсва информация.

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"Целта ми е максимално скоро да се състезавам отново с Rally1 автомобил - Фурмо. - Това означава, че ако има такава перспектива, то аз съм готов да карам една година с по-бавен автомобил, но наистина искам да се върна отново при най-силните коли."

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Снимки: Gettyimages