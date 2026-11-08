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Ландо Норис: Хубаво е отново да съм първи!

  • 8 ное 2026 | 21:04
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Ландо Норис: Хубаво е отново да съм първи!

Ландо Норис спечели днес третата си победа за сезона и стана първият пилот от Люис Хамилтън през 2016 година, който успя да спечели в Бразилия, след като е тръгнал първи на старта.

„Много трудно състезание, много, много трудно - заяви Норис. - Не направих най-добрия старт, днес условията баха много трудни, никога не е лесно да караш със сликове на мокро, особено когато се бориш за първото място и се опитваш да догониш другите.

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„Най-важното днес е, че не допуснахме грешки и имах отлично темпо. Хубаво е отново да съм първи, а и това е идеално място да сме на върха.

„Този уикенд имахме възможност да спечелим квалификацията, след това и състезанието и успяхме, през по-голямата част от сезона не беше така.

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„Голямо благодаря на тима, защото знам, че те работят неуморно, страхотно е като можем да им се отплатим с добър резултат.“

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Снимки: Gettyimages

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