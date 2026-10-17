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Кале Рованпера преговаря с Тойота за завръщане в Световния рали шампионат

  • 17 окт 2026 | 11:43
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Двукратният световен шампион Кале Рованпера води разговори с екипа на Тойота за евентуално завръщане в Световния рали шампионат (WRC) през 2027 година. Това се случва след успешен тест с новия прототип на японския производител и след като амбициите на финландеца за развитие в пистовите надпревари забавиха своето темпо.

Ръководителят на тима Яри-Мати Латвала потвърди, че преговорите вече са в ход, след като Рованпера тества разработваната за 2027 г. състезателна кола в Испания. На този етап официално споразумение все още няма. Основната тема за уточняване е дали финландският пилот желае да участва в пълния календар от състезания, или предпочита ограничена програма.

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Рованпера напусна постоянните си ангажименти в ралитата след края на 2025 г., насочвайки се към пистовите надпревари с дългосрочната амбиция да стигне до Формула 1. Неговата кампания в сериите Супер Формула обаче се провали и през март той се оттегли от японския шампионат по здравословни причини. Още през август пред специализираното издание Dirtfish пилотът сподели, че оставя всякакви варианти открити за бъдещето си.

Проведените наскоро тестове правят завръщането му в WRC значително по-реално. Латвала подчерта, че японският производител държи да разбере дали Рованпера е готов за пълна състезателна година. Въпреки че Тойота разполага с изобилие от пилоти, очакваното намаляване на програмата на Себастиан Ожие през 2027 г. създава отлична възможност за намиране на място за финландеца.

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Латвала беше категоричен, че в тима не биха искали да видят един от своите световни шампиони в редиците на конкурентите. Евентуалното подновяване на сътрудничеството би върнало Рованпера в шампионата, където спечели две поредни световни титли през 2022 и 2023 година. Решаващата следваща стъпка е двете страни да договорят параметрите на съвместната си програма за 2027 г. и броя на стартовете в нея.

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Снимки: Gettyimages

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