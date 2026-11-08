Всички световни шампиони при конструкторите във Формула 1 от 1958 до 2026 година:
1958 – Вануол
1959 – Купър
1960 – Купър
1961 – Ферари
1962 – БРМ
1963 – Лотус
1964 – Ферари
1965 – Лотус
1966 – Брабъм
1967 – Брабъм
1968 – Лотус
1969 – Матра
1970 – Лотус
1971 – Тиръл
1972 – Лотус
1973 – Лотус
1974 – Макларън
1975 – Ферари
1976 – Ферари
1977 – Ферари
1978 – Лотус
1979 – Ферари
1980 – Уилямс
1981 – Уилямс
1982 – Ферари
1983 – Ферари
1984 – Макларън
1985 – Макларън
1986 – Уилямс
1987 – Уилямс
1988 – Макларън
1989 – Макларън
1990 – Макларън
1991 – Макларън
1992 – Уилямс
1993 – Уилямс
1994 – Уилямс
1995 – Бенетон
1996 – Уилямс
1997 – Уилямс
1998 – Макларън
1999 – Ферари
2000 – Ферари
2001 – Ферари
2002 – Ферари
2003 – Ферари
2004 – Ферари
2005 – Рено
2006 – Рено
2007 – Ферари
2008 – Ферари
2009 – БраунГП
2010 – Ред Бул
2011 – Ред Бул
2012 – Ред Бул
2013 – Ред Бул
2014 – Мерцедес
2015 – Мерцедес
2016 – Мерцедес
2017 – Мерцедес
2018 – Мерцедес
2019 – Мерцедес
2020 – Мерцедес
2021 – Мерцедес
2022 – Ред Бул
2023 – Ред Бул
2024 – Макларън
2025 – Макларън
2026 – Мерцедес
Гран При на Сао Пауло: Страхотна победа на Норис, световна титла за Мерцедес!
Снимки: Gettyimages