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Всички световни шампиони при конструкторите във Формула 1

  • 8 ное 2026 | 20:50
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Всички световни шампиони при конструкторите във Формула 1

Всички световни шампиони при конструкторите във Формула 1 от 1958 до 2026 година:

  • 1958 – Вануол

  • 1959 – Купър

  • 1960 – Купър

  • 1961 – Ферари

  • 1962 – БРМ

  • 1963 – Лотус

  • 1964 – Ферари

  • 1965 – Лотус

  • 1966 – Брабъм

  • 1967 – Брабъм

  • 1968 – Лотус

  • 1969 – Матра

  • 1970 – Лотус

  • 1971 – Тиръл

  • 1972 – Лотус

  • 1973 – Лотус

  • 1974 – Макларън

  • 1975 – Ферари

  • 1976 – Ферари

  • 1977 – Ферари

  • 1978 – Лотус

  • 1979 – Ферари

  • 1980 – Уилямс

  • 1981 – Уилямс

  • 1982 – Ферари

  • 1983 – Ферари

  • 1984 – Макларън

  • 1985 – Макларън

  • 1986 – Уилямс

  • 1987 – Уилямс

  • 1988 – Макларън

  • 1989 – Макларън

  • 1990 – Макларън

  • 1991 – Макларън

  • 1992 – Уилямс

  • 1993 – Уилямс

  • 1994 – Уилямс

  • 1995 – Бенетон

  • 1996 – Уилямс

  • 1997 – Уилямс

  • 1998 – Макларън

  • 1999 – Ферари

  • 2000 – Ферари

  • 2001 – Ферари

  • 2002 – Ферари

  • 2003 – Ферари

  • 2004 – Ферари

  • 2005 – Рено

  • 2006 – Рено

  • 2007 – Ферари

  • 2008 – Ферари

  • 2009 – БраунГП

  • 2010 – Ред Бул

  • 2011 – Ред Бул

  • 2012 – Ред Бул

  • 2013 – Ред Бул

  • 2014 – Мерцедес

  • 2015 – Мерцедес

  • 2016 – Мерцедес

  • 2017 – Мерцедес

  • 2018 – Мерцедес

  • 2019 – Мерцедес

  • 2020 – Мерцедес

  • 2021 – Мерцедес

  • 2022 – Ред Бул

  • 2023 – Ред Бул

  • 2024 – Макларън

  • 2025 – Макларън

  • 2026 – Мерцедес

Гран При на Сао Пауло: Страхотна победа на Норис, световна титла за Мерцедес!
Гран При на Сао Пауло: Страхотна победа на Норис, световна титла за Мерцедес!
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Снимки: Gettyimages

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