Исак Хаджар: Много предизвикателно състезание

Исак Хаджар остана трети в Гран При на Сао Пауло, след като в хода на състезанието му се наложи да пропусне напред съотборника си Макс Верстапен и след това не получи шанс да си върне позицията.

„Стана много трудно, много предизвикателно състезание - призна Исак. - Особено като трябваше да минем от гуми интермедия към меки сликове, като се пазим от трудните места.

THE TOP 10 IN SÃO PAULO 🇧🇷 #F1 #BrazilGP https://t.co/cAKXMFL4u7 — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

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„Екстремно трудно за пилотиране трасе, като съм доволен от третото място.

„Трябва да правя по-малко грешки, само така мога да се измъкна от странните ситуации, като тази с Макс днес, когато едва не го извадих от трасето. Искам да се извиня на всички в екипа, тъй като трябваше да контролирам по-добре колата си.“

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Снимки: Gettyimages