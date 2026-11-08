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Исак Хаджар: Много предизвикателно състезание

  • 8 ное 2026 | 21:23
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Исак Хаджар: Много предизвикателно състезание

Исак Хаджар остана трети в Гран При на Сао Пауло, след като в хода на състезанието му се наложи да пропусне напред съотборника си Макс Верстапен и след това не получи шанс да си върне позицията.

„Стана много трудно, много предизвикателно състезание - призна Исак. - Особено като трябваше да минем от гуми интермедия към меки сликове, като се пазим от трудните места.

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„Екстремно трудно за пилотиране трасе, като съм доволен от третото място.

„Трябва да правя по-малко грешки, само така мога да се измъкна от странните ситуации, като тази с Макс днес, когато едва не го извадих от трасето. Искам да се извиня на всички в екипа, тъй като трябваше да контролирам по-добре колата си.“

Верстапен: Успях да изпреваря много коли още в началото
Верстапен: Успях да изпреваря много коли още в началото
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Снимки: Gettyimages

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