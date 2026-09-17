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Естонец е шампион в WRC2 след промяна в календара

  • 17 сеп 2026 | 20:37
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Премахването на рали „Саудитска Арабия“ от графика на Световния рали шампионат за 2026 г. потвърди Роберт Вирвес като шампион във WRC2 за сезона.

Естонският пилот на „Токспорт Шкода“ спечели четири поредни състезания през сезона и събра още точки на рали „Чили“ миналата седмица, завършвайки на второ място.

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Тъй като състезателите във WRC2 зачитат най-добрите си шест резултата от възможни седем състезания, Теему Сунинен беше единственият пилот, който можеше да оспори титлата на Вирвес след края на надпреварата в Чили.

Той беше заявил участие в рали „Италия Сардиния“ с надеждата да нанесе щети на Вирвес и да се опита да спечели титлата.

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Въпреки това, отпадането на 14-ия и последен кръг от Световния рали шампионат за 2026 г. означава, че Сунинен вече не може да навакса дефицита си от 41 точки спрямо Вирвес. Това прави Вирвес и неговия навигатор Яко Вийло шампиони във WRC2.

Титлата на Вирвес е първа за Шкода след триумфа на Андреас Микелсен през 2023 г. и първа за естонски пилот в тази категория.

Той ще се състезава в Сардиния, след като вече си осигури и титлата във WRC2 Challenger в Чили.

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Снимки: Imago

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