15 старта в WRC догодина, завръщат се САЩ и Великобритания

Световният рали шампионат утвърди мащабна програма от 15 кръга за сезон 2027. Най-ярките акценти в обновения график са дългоочакваното завръщане на стартовете в Съединените американски щати и Обединеното кралство, както и дебютът на рали "Италия" с трасета около Рим.

Одобреният от Световния съвет по моторни спортове на ФИА календар комбинира утвърдени класически надпревари със стратегически нови дестинации в момент, когато шампионатът навлиза в нова ера с въвеждането на техническия правилник WRC27.

Which round will we see you at in 2027? 🤩 #WRC https://t.co/2HYYJ7Icgq — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 8, 2026

Сред най-значимите новини е рали "САЩ", насрочено за 26 – 29 август. Събитието ще отбележи първото състезание от световния елит на американска земя от 1988 година насам. Това завръщане е ключов етап от стратегията за глобална експанзия на сериите и разкрива нови възможности на един от най-големите пазари за автомобилната индустрия и моторните спортове, като същевременно е сериозна платформа за производители като Форд, за телевизионните оператори и за американските фенове.

Joining the greats ❤️ Elfyn Evans becomes the first Welsh driver to be crowned FIA World Rally Champion 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #WRC https://t.co/t0rkk6oBQg — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 7, 2026

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Обединеното кралство също се завръща в програмата за първи път след 2019 година чрез рали "Шотландия", което ще се проведе между 30 септември и 3 октомври. Надпреварата, организирана съвместно с Моторспорт Великобритания и подкрепена от шотландското правителство и местните власти, ще бъде базирана в Абърдийн и ще представи прочутите местни горски трасета пред глобалната аудитория.

Календарът ще бъде допълнен и от рали "Италия" между 8 и 11 юли. След като се наложи в Европейския рали шампионат на ФИА, асфалтовото състезание "Рома Капитале" ще пренесе емоциите в италианската столица Рим и ще предложи трудни и технични отсечки в областта Лацио.

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Шампионатът запазва и своите класически надпревари, като стартът е за рали "Монте Карло" от 21 до 24 януари, следвано от състезанията в Швеция и Кения. Поредица от три последователни асфалтови кръга в Хърватия, на Канарските острови и Япония ще предшества рали "ЕКО Акрополис" в Гърция, което поставя началото на лятната европейска серия на макадам.

Следват две от най-бързите състезания – в Естония и Финландия, които продължават да налагат динамични състезателни формати. Южноамериканският блок включва поредни етапи в Парагвай и Чили, а финалът на сезона ще бъде поставен с рали "Саудитска Арабия" от 25 до 28 ноември.

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Сезон 2027 ще послужи и като сцена за въвеждането на новите технически изисквания WRC27, насочени към ограничаване на разходите, увеличаване на броя участници и откриване на нови перспективи пред автомобилните производители и независимите конструктори.

Главният изпълнителен директор на промоутъра на ВРК Ерик Булие сподели:

„Сезон 2027 бележи началото на вълнуваща нова страница за Световния рали шампионат. Този календар отразява амбицията ни да изградим по-силно, достъпно и наистина глобално първенство. Завръщането в САЩ и Обединеното кралство, заедно с включването на култова дестинация като Рим, отваря огромни възможности за нашите партньори, производители и почитатели. В съчетание с новите технически правила имаме уникален шанс да оформим бъдещето на спорта, да привлечем нови инвестиции и да направим ралито достъпно за още повече хора по света.“

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Снимки: Gettyimages