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Тото Волф: Много малко отбори могат да се върнат на върха като Мерцедес

  • 8 ное 2026 | 21:32
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Мерцедес спечели световната титла при конструкторите във Формула 1 за 2026 година, а след финала в Сао Пауло лично шефът на тима Тото Волф коментира последната битка.

„Страхотно, просто страхотно - заяви австриецът. - Направихме много силно начало на сезона и после изостанахме. Но в последните състезания се оказа, че е доста трудно, обаче ние можем да се гордеем с организацията ни и как се справяме със сериозни трудности.

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„Трябваха ни няколко години, за да се върнем на върха. Много малко отбори могат да се върнат на върха като Мерцедес. Но ние имаме страхотни хора, които вършат страхотна работа и това стана възможно.“

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Снимки: Gettyimages

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