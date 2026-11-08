Тото Волф: Много малко отбори могат да се върнат на върха като Мерцедес

Мерцедес спечели световната титла при конструкторите във Формула 1 за 2026 година, а след финала в Сао Пауло лично шефът на тима Тото Волф коментира последната битка.

„Страхотно, просто страхотно - заяви австриецът. - Направихме много силно начало на сезона и после изостанахме. Но в последните състезания се оказа, че е доста трудно, обаче ние можем да се гордеем с организацията ни и как се справяме със сериозни трудности.

Toto leads the celebrations! 🕺 #F1 #BrazilGP @MercedesAMGF1 https://t.co/m4cfkOhHYG — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

Гран При на Сао Пауло: Страхотна победа на Норис, световна титла за Мерцедес!

„Трябваха ни няколко години, за да се върнем на върха. Много малко отбори могат да се върнат на върха като Мерцедес. Но ние имаме страхотни хора, които вършат страхотна работа и това стана възможно.“

Верстапен: Успях да изпреваря много коли още в началото

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages