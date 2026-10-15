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Бербатов посочи на кой настоящ нападател се възхищава най-много

  • 15 окт 2026 | 16:00
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Българската легенда Димитър Бербатов разкри, че голмайсторът на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн е нападателят, на когото се възхищава най-много измежду всички настоящи играчи на тази позиция. Той също така отличи Килиан Мбапе от Реал Мадрид, Ламин Ямал от Барселона и Ерлинг Холанд от Манчестър Сити.

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Бербатов: Много се гордея с кариерата си, знам, че съм забавлявал хората

“Винаги се наслаждавам да гледам как играе Кейн, тъй като според мен именно той се доближава най-много до стила, към който се стремях навремето, въпреки че очевидно се справя по-добре от мен. Защо ли? Защото на своята възраст (33 г. - б.р.) той все още се представя на най-високото възможно ниво - продължава да бележи голове, играе на Световни първенства, носи на гърба си Англия и се превърна в голмайстор номер 1 за страната си (с 91 попадения - б.р.). Докосването му, визията му, уменията му да предвижда играта с два-три хода напред, начина, по който се връща назад, за да печели топката и да създава положения за съотборниците си… Той не е егоист, а когато получи възможност да вкара, просто се възползва от нея, като очевидно се наслаждава на себе си. За мен той е най-добрият в света на тази позиция.

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Разбира се, има разлика между това просто да бележиш голове и това да бъдеш добър играч. Винаги ми е приятно да гледам футболисти, които разбират играта и знаят как да импровизират на терена, като например Мбапе или Ямал. Холанд е различен, той е като мощна машина за голове. Наслаждавам се да гледам всеки един от тях, защото те ми напомнят, че футболът е съвкупност от различни елементи. Понякога се нуждаеш от сила, а друг път - от творчество. Но само с един творец не можеш да спечелиш мач. Нуждаеш се и от някой, който да спечели топката и да я подаде на твореца. Ето това представлява отборът”, коментира Бербатов в интервю за “Екип”.

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