Манчестър Юнайтед ще търси първа победа при Почетино

Манчестър Юнайтед посреща Брентфорд в двубой от 12-ия кръг на английската Премиър лийг. Срещата ще се играе в събота, 28 ноември 2026 г., от 17:00 часа българско време на стадион "Олд Трафорд". Главен съдия на сблъсъка е Робърт Джоунс.

Манчестър Юнайтед се намира в изключително трудна позиция, заемайки 19-о място в класирането с едва 8 точки от 11 изиграни мача (1 победа, 5 равенства и 5 загуби при голова разлика 14:23). Отборът е в негативна серия от 9 поредни мача без победа в първенството. В последния си шампионатен двубой "червените дяволи" загубиха катастрофално с 0:4 от Ливърпул на "Анфийлд", а преди това завършиха 4:4 с Астън Вила у дома. През седмицата тимът стигна до драматично равенство 2:2 като гост на Спортинг (Лисабон) в Шампионската лига, което бе вторият мач за новия мениджър Маурисио Почетино.

Почетино: Сега е време на постигнем напредък

Гостите от Брентфорд правят много добър сезон под ръководството на Кийт Андрюс и заемат 6-о място в подреждането с 17 точки след 4 победи, 5 равенства и 2 загуби (голова разлика 20:11). В миналия кръг "пчеличките" постигнаха убедителен успех с 4:0 у дома срещу Евертън, компенсирайки за поражението с 0:2 от Брайтън преди това. Слаб момент при Брентфорд обаче остават гостуванията, като тимът е спечелил едва 4 точки далеч от дома през кампанията.

В исторически план двата отбора са изиграли общо 23 мача помежду си във всички турнири, като Манчестър Юнайтед има предимство с 12 победи, Брентфорд е печелил 8 пъти, а 3 срещи са завършвали наравно. В последните 10 мача между тях балансът е 6 победи за Юнайтед, 3 за Брентфорд и 1 равенство. На "Олд Трафорд" домакините се представят изключително силно срещу този съперник в последно време, печелейки последните четири двубуя за първенство, включително с 2:1 през миналия сезон през април 2026 г.

Това ще бъде мач №50 за Кийт Андрюс начело на Брентфорд в Премиър лийг. Неговият тим ще търси първа победа на "Олд Трафорд" от близо 90 години насам. Мениджърът на гостите заяви преди срещата: "Това е Олд Трафорд, това е Манчестър Юнайтед, това е Маурисио Почетино. Той е изключително впечатляващ мениджър с постиженията си. Така че трябва да очакваме Манчестър Юнайтед в най-добрата им светлина. Ако играем на нашето ниво, сме уверени в това, което можем да направим. Очаквам много труден мач."

В състава на домакините има сериозни липси поради контузии. Аути за двубоя са Маркъс Рашфорд (проблем с тазобедрената става), Карлос Балеба (контузия в прасеца), Бенямин Шешко (проблем с пищяла) и Мануел Угарте. В допълнение капитанът Бруно Фернандеш е под сериозен въпрос заради заболяване. Позитивна новина е завръщането към тренировки на Маркъс Рашфорд, макар да остава извън сметките за този двубой.

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За Брентфорд твърдо извън терена са контузените Аарън Хики, Рико Хенри, Нейтън Колинс, Джош Дасилва и Кайе Фуро. Нападателят Игор Тиаго изтърпява втори мач от наказанието си от три срещи. В състава на гостите обаче има добри новини, тъй като Джош Дасилва и Антони Миламбо вече играха по 45 минути за дублиращия отбор и се доближават до пълна готовност за игра.

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Снимки: Gettyimages