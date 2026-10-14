Хари Кейн с критики към съдийството на Кабаков

Звездата на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн и съотборникът му от баварския гранд Конрад Лаймер имаха сериозни претенции към съдийството на българския рефер Георги Кабаков. Родният рефер снощи ръководи гостуването на германците на норвежкия Викинг от основната фаза на Шампионската лига, завършило драматично 3:3.

Байерн направи обрат от 0:2, но не успя да победи Викинг, Кабаков изгони Олисе

Кейн бе запитан след двубоя за ситуацията с изгонването на Майкъл Олисе и дали капитанът на домакините Златко Трипич е успял да изнерви футболистите на Байерн: “Не, не мисля така. Това е част от футбола. Той е хитър играч, който обича да печели преки свободни удари, да се търкаля по терена и да бави времето. Постоянно се сблъскваш с такива футболисти. Днес това му се получи. Съдията не успя напълно да овладее ситуацията, но това е положението“.

• Did Zlatko Tripić get under your skin? Harry Kane: "No, I don’t think so. This is part of football. He’s a brave player who likes to win free kicks, roll around and waste time. You come up against players like that all the time. Today, it worked out for him. The referee wasn’t quite able to control it, but it is what it is" [TV2] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 14, 2026

Лаймер пък също недоволства от Кабаков и обърна внимание на ситуация, при която отново бе замесен Трипич. В 81-вата минута при единоборство с капитана на Викинг австрийският национал получи удар във врата. По този повод Лаймер каза: „Мислех, че ме удари по главата с ръка, а това със сигурност е за картон. Съдията така или иначе си свиреше каквото си искаше, но това е друга тема. След това лежах на земята с травма на главата. Винаги съм смятал, че съдията трябва да спре играта при травма на главата. Той ме попита дали имам нужда от медицинска помощ, аз казах „не“, а той просто ме прати извън терена.

In the 81st minute, after a duel with Stavanger captain Zlatko Tripic, you were hit on the neck and stayed down but referee Kabakov let play go on, and you then had to leave the pitch temporarily, with Bayern down to 9 men. What were you told, and how did it happen? Laimer: "I thought he hit me on the head with his hand, and that's clearly a card. The referee wanted to whistle whatever he wanted anyway, but that's another story. Then I'm lying on the ground with a head injury. I always thought the referee has to stop the game for a head injury. He asks me if I need medical help, I say no, and then he just sends me off the pitch. I thought the rules are that I only have to leave when the medical staff come on. Maybe I'm wrong on the rules and he can send me off for a minute like that. Did I not pay attention in the rules course? That's on me. It's of course not the smartest decision when you then absolutely want to get to Neumann. And in the end you concede the 3-3 in the 90th minute" [@PrimeVideoDE] — Bayern Echo (@BayrnEcho) October 13, 2026

Мислех, че според правилата трябва да изляза само ако на терена влезе медицинският екип. Може би греша за правилата и той има право да ме прати отвън за минута по този начин. Да не би да не съм внимавал на обучението за правилата? Това си е моя вина. Разбира се, не е най-умното решение. И накрая допуснахме гол за 3:3 в 90-ата минута.“

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