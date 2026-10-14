Хари Кейн с критики към съдийството на Кабаков

Звездата на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн и съотборникът му от баварския гранд Конрад Лаймер имаха сериозни претенции към съдийството на българския рефер Георги Кабаков. Родният рефер снощи ръководи гостуването на германците на норвежкия Викинг от основната фаза на Шампионската лига, завършило драматично 3:3.
Байерн направи обрат от 0:2, но не успя да победи Викинг, Кабаков изгони Олисе
Кейн бе запитан след двубоя за ситуацията с изгонването на Майкъл Олисе и дали капитанът на домакините Златко Трипич е успял да изнерви футболистите на Байерн: “Не, не мисля така. Това е част от футбола. Той е хитър играч, който обича да печели преки свободни удари, да се търкаля по терена и да бави времето. Постоянно се сблъскваш с такива футболисти. Днес това му се получи. Съдията не успя напълно да овладее ситуацията, но това е положението“.
Лаймер пък също недоволства от Кабаков и обърна внимание на ситуация, при която отново бе замесен Трипич. В 81-вата минута при единоборство с капитана на Викинг австрийският национал получи удар във врата. По този повод Лаймер каза: „Мислех, че ме удари по главата с ръка, а това със сигурност е за картон. Съдията така или иначе си свиреше каквото си искаше, но това е друга тема. След това лежах на земята с травма на главата. Винаги съм смятал, че съдията трябва да спре играта при травма на главата. Той ме попита дали имам нужда от медицинска помощ, аз казах „не“, а той просто ме прати извън терена.
Мислех, че според правилата трябва да изляза само ако на терена влезе медицинският екип. Може би греша за правилата и той има право да ме прати отвън за минута по този начин. Да не би да не съм внимавал на обучението за правилата? Това си е моя вина. Разбира се, не е най-умното решение. И накрая допуснахме гол за 3:3 в 90-ата минута.“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google