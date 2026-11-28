ПСЖ с шанс да се откъсне в Лига 1

В събота, 28 ноември 2026 г., от 21:45 ч. българско време Пари Сен Жермен се изправя срещу Лориан в среща от 12-ия кръг на френската Лига 1. Двубоят ще се играе на стадион "Парк де Пренс" в Париж, а главен съдия на сблъсъка е Бастиен Дешепи.

Пари Сен Жермен оглавява класирането в Лига 1 с актив от 26 точки след 11 изиграни мача, постигайки 8 победи, 2 равенства и едва 1 загуба при голова разлика 25:12. В миналия кръг от първенството парижани надделяха с 3:2 като гости на Ница, а преди това записаха успехи срещу Троа (1:0) и Льо Авър (5:1). Извън вътрешния шампионат воденият от Луис Енрике тим разгроми Виляреал с 6:0 в Шампионската лига, а в последния си мач завърши наравно 2:2 с Рома у дома.

Лориан заема 10-о място във временното подреждане с 16 точки (4 победи, 4 равенства и 3 загуби) и голова разлика 10:9. Отборът на Александре Дюжу се отличава със солидна отбрана, като е допуснал едва 9 попадения до момента. В последните си пет мача в Лига 1 Лориан постигна две победи – 1:0 срещу Монако и 2:0 срещу Льо Авър, завърши наравно с Анже (0:0) и Рен (1:1) в миналия кръг, като допусна само едно поражение – 0:2 у дома от Брест.

В последните 10 срещи между двата тима балансът показва 4 победи за Пари Сен Жермен, 4 равенства и 2 успеха за Лориан. Любопитно е, че последните два мача между съперниците завършиха без победител – 2:2 на "Парк де Пренс" през май 2026 г. и 1:1 на терена на Лориан през октомври 2025 г. Преди това, през април 2024 г., ПСЖ спечели категорично като гост с 4:1.

Домакините имат сериозни проблеми в офанзивен план. Извън сметките поради контузии са крилата Дезире Дуе и Хвича Кварацхелия, както и вратарят Алесандро Лонгони. Бранният Нуно Мендеш също пропуска срещата поради разтежение на лявото бедро.

Гостите от Лориан няма да могат да разчитат на контузените Бандиогу Фадига, Мохамед Бамба и Панис Кацерис.

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