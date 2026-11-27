Байерн отново атакува върха

Хамбургер ШФ приема Байерн (Мюнхен) в двубой от 11-ия кръг на германската Бундеслига. Мачът ще се изиграе на стадион "Фолкспаркщадион" от 16:30 часа. Главен съдия на сблъсъка е Бастиан Данкерт.

Хамбургер ШФ заема 12-о място в класирането с актив от 12 точки след 10 изиграни мача (4 победи и 6 загуби при голова разлика 10:24). В миналия кръг отборът претърпя тежко поражение с 0:4 като гост на Вердер (Бремен) в северното дерби. Преди това тимът записа домакинска победа с 3:1 срещу Борусия (Мьонхенгладбах) и приятелско равенство 1:1 с Хайдук (Сплит), но като цяло формата им е нестабилна, с допуснати попадения в последните пет мача от шампионата.

Байерн (Мюнхен) се намира на втора позиция в подреждането с 22 точки от 10 двубоя (6 победи, 4 равенства и нито една загуба в лигата, с обща голова разлика 30:10). Баварците изостават с 2 точки от лидера Борусия (Дортмунд). В последния си шампионатен мач отборът на Венсан Компани завърши 1:1 срещу Кьолн, а през седмицата претърпя първо поражение за сезона във всички турнири, губейки с 1:2 като гост на Лил в Шампионската лига.

В последните 5 директни срещи между двата тима Байерн (Мюнхен) има 4 победи и 1 равенство, а Хамбургер няма спечелен мач. Последният сблъсък между тях през януари 2026 година завърши при резултат 2:2. В общата история на това съперничество баварците имат сериозно предимство със 75 победи срещу 22 успеха за Хамбургер и 25 равенства в 122 изиграни мача.

Байерн е лидер в Бундеслигата по отбелязани голове от разстояние с 8 попадения, докато Хамбургер е втори по този показател с 4. В същото време защитата на Хамбургер е меко казано пропусклива, с 24 допуснати гола, като само Борусия (Мьонхенгладбах) и Унион (Берлин) са с по-лоши показатели (по 26). Любопитна статистика показва още, че защитникът на гостите Жонатан Та няма загуба като гост в 51 поредни мача, а Дайо Упамекано е в серия от 54 последователни срещи без поражение в първенството.

Домакините от Хамбург имат сериозни проблеми с контузени състезатели. Миро Мухайм, Юсуф Поулсен и Албер Самби Локонга отсъстват поради травми в прасеца. Джордан Торунарига има проблем с тазобедрената става, Шафик Нанджа е с контузия в таза, а халфът Николай Ремберг е извън терените до края на сезона поради контузия в коляното.

В лагера на Байерн (Мюнхен) също има множество отсъстващи ключови фигури. Нападателят Хари Кейн е аут заради контузия в глезена, а крилото Майкъл Олисе няма да играе поради травма в крака. Извън сметките са още вратарят Мануел Нойер, Алфонсо Дейвис, Серж Гнабри и Исмаел Сайбари. Позитивна новина за Венсан Компани е завръщането в състава на Луис Диас, който се очаква да вземе участие в двубоя.

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Снимки: Gettyimages