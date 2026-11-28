Реал Мадрид е готов да прегази пореден съперник

Реал Мадрид посреща Алавес в сблъсък от 14-ия кръг на испанската Ла Лига. Двубоят е насрочен за 28 ноември 2026 г. от 22:00 часа на стадион "Сантиаго Бернабеу". Главен съдия на срещата е Сесар Сото Градо, а на ВАР системата ще му помага Хорхе Фигероа Васкес.

Реал Мадрид заема 2-ро място в класирането с актив от 33 точки след 13 изиграни мача (11 победи и 2 загуби), като изостава на 3 точки от лидера Барселона. Отборът се намира в страхотна възходна серия и преследва своята 11-а поредна победа във всички турнири. В последните си пет мача водените от Жозе Моуриньо футболисти записаха пет успеха: 5:1 срещу ПСВ Айндховен в Шампионската лига, 2:1 срещу Селта, 3:0 срещу Валенсия, 3:2 срещу АЕК и 3:0 срещу Расинг Сантандер.

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Алавес се намира на 9-о място в подреждането с 16 точки от 13 мача (4 победи, 4 равенства и 5 загуби). Воденият от Кике Санчес Флорес тим показва колебания в представянето си, но демонстрира положителна тенденция в последните си две срещи, печелейки с 3:1 срещу Депортиво Ла Коруня в първенството и с 6:1 срещу Anaitasuna FT в Купата на краля. Преди това баските завършиха 0:0 със Севиля, претърпяха тежко поражение с 1:6 от Барселона и направиха 1:1 с Малага.

В последните 10 мача между двата тима статистиката отчита пълна доминация за Реал Мадрид – 9 победи за "белите" и само 1 за Алавес. Мадридчани са в серия от 8 поредни победи над този съперник в Ла Лига. Последният им сблъсък на 21 април 2026 г. завърши с успех за Реал Мадрид с 2:1 на "Сантиаго Бернабеу". Единствената победа за Алавес в тази поредица бе постигната през ноември 2020 г. с 2:1 на стадион "Алфредо ди Стефано".

Реал Мадрид разполага с втората най-силна атака и най-добрата защита у дома през сезона в Ла Лига, като отбелязва средно по 3.17 гола на собствен терен. Голмайстор на тима в първенството е Килиан Мбапе с 13 попадения. В същото време Алавес изпитва сериозни затруднения при гостуванията си, като няма победа в последните си 6 мача навън в Ла Лига и средно владее топката в едва 41.1% от времето в последните си срещи. Водещ реализатор за гостите е Лукас Бойе с 6 гола.

В лагера на Реал Мадрид извън строя поради контузии остават Раул Асенсио, Ендрик, Родриго и Ферлан Менди. Трент Александър-Арнолд пропуска двубоя поради заболяване.

При гостите от Алавес също има няколко трайно контузени играчи. Извън сметките на старши треньора за мача на "Сантиаго Бернабеу" са Факундо Гарсес, Уго Новоа, Микел Родригес и Карлос Бенавиедес.

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Снимки: Gettyimages