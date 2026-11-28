Байерн вади 80 млн. евро за нов стадион на женския си отбор

Байерн бе закупил „Спорт Парк Унтерхахинг“ с намерението да го реновира, но в крайна сметка взе решение да изгради напълно нов стадион на негово място. Новото съоръжение ще струва на германския шампион около 80 милиона евро и ще бъде предназначено изцяло за женския отбор на клуба! При придобиването на комплекса „Спорт Парк Унтерхахинг“ ръководството планираше единствено ремонтни дейности. След по-обстоен анализ обаче експертите стигнаха до заключението, че са необходими много по-мащабни реконструкции от първоначално предвидените.

Главният изпълнителен директор на баварския клуб Ян-Кристиан Дреезен обясни: „През последните дванадесет месеца мислихме в по-голям мащаб. Обсъдихме въпросите вътрешно и решихме да предприемем напълно различен подход“.

Около 60 милиона евро ще бъдат инвестирани в модернизацията и разширяването на стадиона, а други 20 милиона евро ще бъдат насочени към нов високотехнологичен тренировъчен център за женския тим. Арената ще бъде напълно покрита и в бъдеще ще осигурява места за около 15 000 зрители. Предвижда се и монтирането на ново модерно осветление.

От пролетта на 2027 г. трибуните ще се преустройват поетапно, но футболните срещи ще продължат да се провеждат на терена. Това означава, че проектът ще отнеме повече време от предварителните планове: вместо през 2029 г., съоръжението се очаква да бъде напълно завършено през 2032 или 2033 г.

С този мащабен проект клубът се стреми да затвърди позициите си на международната сцена в женския футбол. Бианка Рех, директор на женския футбол в Байерн, подчерта: „За нашите състезателки спортният комплекс ще бъде много повече от просто нов дом. Той е място за развитие. Тук бъдещето на женския отбор на Байерн придобива ясни очертания, задавайки нови стандарти за цяла Европа“.

Клубът ШпФгг Унтерхахинг, който в продължение на десетилетия използваше старата арена, ще може да продължи да играе там, но вече в ролята на наемател.

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