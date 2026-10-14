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  2. Байерн (Мюнхен)

Кейн: Трябваше да спечелим този мач

  • 14 окт 2026 | 06:29
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Хари Кейн вкара два гола и асистира за третия, с което изведе Байерн Мюнхен до аванс в Ставангер, но баварците допуснаха изравняване в последната минута за крайното 3:3 срещу Викинг.

Байерн направи обрат от 0:2, но не успя да победи Викинг, Кабаков изгони Олисе
Байерн направи обрат от 0:2, но не успя да победи Викинг, Кабаков изгони Олисе

Англичанинът се разписа в девети пореден мач в Шампионската лига, с което изравни клубния рекорд на Роберт Левандовски, а след срещата посочи ранните грешки като причина за изпуснатите точки.

Компани: Изгонването очевидно беше глупаво
Компани: Изгонването очевидно беше глупаво

„Първото полувреме беше слабо от наша страна. През втората част се справихме много по-добре – бяхме по-добрият отбор, създадохме положения и обърнахме мача на 3:2. После червеният картон очевидно променя всичко, особено последните 15 до 20 минути.

Кимих: Допускаме твърде много грешки
Кимих: Допускаме твърде много грешки

Просто допуснахме твърде много елементарни грешки като гости на добър отбор. Когато правиш толкова големи грешки, ще бъдеш наказан. Точно това се случи днес. Сгрешихме в първата минута, подарихме статично положение и гола. След това имахме много положения и със сигурност можехме да изравним.

Конрад Лаймер: Глупаво е да допускаш гол в първата минута
Конрад Лаймер: Глупаво е да допускаш гол в първата минута

Вместо това ни удариха на контраатака. Викинг защитаваше добре и изчакваше своите възможности. Няма оправдания за това. Атмосферата беше добра, но мисля, че през второто полувреме показахме какво представляваме като отбор. С това представяне трябваше да спечелим мача. Накрая ще вземем точката и продължаваме напред.“

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