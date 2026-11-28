Интер иска да се върне към победите

Италианският гранд Интер приема Дженоа в двубой от 13-ия кръг на Серия А. Срещата ще се изиграе на легендарния стадион "Джузепе Меаца" от 21:45 часа, а главен съдия на сблъсъка ще бъде Джовани Айролди.

Възпитаниците на Кристиан Киву заемат третото място във временното класиране на Серия А с актив от 29 точки след 12 изиграни мача (9 победи, 2 равенства и 1 загуба) и голова разлика 32:17. Момчетата на Киву се намират в позитивна серия, като в последния си мач надделяха над Щутгарт с 2:0 у дома в Шампионската лига, а преди това завършиха при зрелищното 4:4 срещу Аталанта за първенство. В последните си пет двубоя във всички турнири грандът от Милано записа още победи срещу Комо (2:0) и Фейенорд (3:0), а единственото им скорошно поражение бе в дербито срещу Милан (1:3).

Дженоа се намира на 10-а позиция в подреждането с 16 точки (5 победи, 1 равенство и 6 загуби). Воденият от Даниеле Де Роси състав се радва на добър период, като спечели четири от последните си пет мача в Серия А. В предишния кръг Генуезци надделяха над Сасуоло с 2:0 като гости, а преди това записаха успехи срещу Лече (2:1), Ювентус (2:0) и Венеция (1:0), губейки единствено от Милан с 1:2 у дома.

Исторически Интер има сериозно превъзходство в мачовете срещу този съперник. Поглед към последните 10 директни сблъсъка между двата тима показва категорична доминация за "нерадзурите" – 7 победи за Интер и 3 равенства, без нито един успех за Дженоа. В последния им мач, игран през февруари 2026 г. на "Джузепе Меаца", домакините надделяха с 2:0, като са в серия от три поредни победи срещу този съперник.

Статистиката показва, че старши треньорът на Дженоа Даниеле Де Роси е изправял отбора си три пъти срещу Интер досега, като е претърпял три поражения. От друга страна, Кристиан Киву е постигнал две победи в двата си мача срещу Генуезци.

В състава на Интер основният отсъстващ поради контузия е халфът Хакан Чалханоолу. Всички останали ключови фигури на Кристиан Киву, сред които Маркюс Тюрам и Николо Барела, са на разположение и се очаква да започнат сред стартовите 11.

Интер загуби ключов защитник за поне три седмици

В лагера на Дженоа извън сметките поради контузия е нападателят Лоренцо Коломбо. Тимът има и допълнителни грижи, тъй като защитникът Лео Йостигор пропуска визитата поради простуда и температура, докато Томазо Балданци е под въпрос заради проблем с прасеца.

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Снимки: Gettyimages