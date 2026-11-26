Хьонес: Бяхме смели, но пропуснахме положенията си

Старши треньорът на Щутгарт Себастиан Хьонес остана доволен от представянето на своите футболисти въпреки поражението с 0:2 при гостуването на Интер в двубой от петия кръг на основната фаза на Шампионска лига. Германският специалист отличи смелостта на своите възпитаници и изрази съжаление за моментите, в които неговият отбор е допуснал двете попадения.

„Започнахме добре мача и още в началото имахме две обещаващи възможности. Бяхме смели, присъствахме активно в играта и изпълнихме голяма част от нашия план. С течение на срещата Интер засили натиска, но успяхме да се справим с много ситуации в защита. Нормално е в Милано понякога да се налага и да страдаш“, заяви Хьонес.

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Наставникът на германския тим определи второто попадение на „нерадзурите“ като един от решаващите моменти в двубоя.

„Дузпата бе много горчива за нас. Точно в периода, в който натискахме в търсене на изравнителен гол, Интер отбеляза второто си попадение. Това бе решаващ момент“, продължи специалистът.

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Въпреки поражението Хьонес намери редица положителни аспекти в представянето на своя отбор срещу италианския гранд.

„Изводът, който си правим, е, че трябва да разиграваме някои ситуации още по-прецизно и решително. Въпреки всичко оставам с положителни впечатления заради смелото и борбено представяне срещу един от водещите европейски отбори“, завърши треньорът на Щутгарт.

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Снимки: Gettyimages