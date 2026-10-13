Рубен Диаш: Ще защитаваме клуба и ще се борим за него

Капитанът на Манчестър Сити Рубен Диаш разкри как играчите са реагирали след като клубен бе признат за виновен за финансови измами за периода между 2009 и 2018 г. Действията на "гражданите" им позволиха да правят големи трансфери без много ограничения и да предлагат на футболистите си огромно заплащане, като това накара много от играчите да предпочетат да преминат в клуба.

"Когато новината излезе, почувствахме, че трябва веднага след връщането си от националните отбори да проведем разговор. Направихме го и всички сме гледаме в една посока. Случи се в момент, когато не бяхме заедно, но бързо се свързахме един с друг и намерихме спокойствие", заяви Диаш.

“PEOPLE DON'T LOVE US WINNING!” 😤 Ruben Dias responds to Liverpool fans calling Man City cheats https://t.co/3Gv81H8wul — BeanymanSports (@BeanymanSports) October 13, 2026

Португалецът говори и за своята роля в този момент като капитан на тима: "Аз съм тук заедно с останалите три капитана, както и с останалата част от отбора. Ще защитаваме клуба, ще се борим за него, вярваме в клуба".

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