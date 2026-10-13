Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити

Рубен Диаш: Ще защитаваме клуба и ще се борим за него

  • 13 окт 2026 | 17:32
  • 364
  • 2

Капитанът на Манчестър Сити Рубен Диаш разкри как играчите са реагирали след като клубен бе признат за виновен за финансови измами за периода между 2009 и 2018 г. Действията на "гражданите" им позволиха да правят големи трансфери без много ограничения и да предлагат на футболистите си огромно заплащане, като това накара много от играчите да предпочетат да преминат в клуба.

"Когато новината излезе, почувствахме, че трябва веднага след връщането си от националните отбори да проведем разговор. Направихме го и всички сме гледаме в една посока. Случи се в момент, когато не бяхме заедно, но бързо се свързахме един с друг и намерихме спокойствие", заяви Диаш.

Португалецът говори и за своята роля в този момент като капитан на тима: "Аз съм тук заедно с останалите три капитана, както и с останалата част от отбора. Ще защитаваме клуба, ще се борим за него, вярваме в клуба".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Скаути на Италия ще гледат германски младежки национал, опитват се да го привлекат

Скаути на Италия ще гледат германски младежки национал, опитват се да го привлекат

  • 13 окт 2026 | 15:37
  • 944
  • 0
Гасперини за шансовете на Рома срещу Реал Мадрид и какво би взел от Моуриньо

Гасперини за шансовете на Рома срещу Реал Мадрид и какво би взел от Моуриньо

  • 13 окт 2026 | 15:35
  • 938
  • 0
Ювентус и Кристиано Роналдо подновяват съдебната си битка

Ювентус и Кристиано Роналдо подновяват съдебната си битка

  • 13 окт 2026 | 14:38
  • 10874
  • 27
Нова схема между Инфантино и Тръмп: ФИФА платила милиони за почти неизползван офис в Ню Йорк

Нова схема между Инфантино и Тръмп: ФИФА платила милиони за почти неизползван офис в Ню Йорк

  • 13 окт 2026 | 14:36
  • 4749
  • 9
Лапорта: Барселона играе най-добрия футбол в света, атмосферата в отбора е ключът

Лапорта: Барселона играе най-добрия футбол в света, атмосферата в отбора е ключът

  • 13 окт 2026 | 13:56
  • 939
  • 2
Арбелоа има два мача, за да спаси работата си начело на Фулъм

Арбелоа има два мача, за да спаси работата си начело на Фулъм

  • 13 окт 2026 | 13:22
  • 1017
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Алберт Попов в "Гостът на Sportal.bg": Чувствам се като Хиршер с новите ски

Алберт Попов в "Гостът на Sportal.bg": Чувствам се като Хиршер с новите ски

  • 13 окт 2026 | 15:11
  • 6924
  • 16
ЦСКА е най-санкционираният тим в топ 7 и рекордьор по изгонвания, Левски с близо три пъти по-малко картони

ЦСКА е най-санкционираният тим в топ 7 и рекордьор по изгонвания, Левски с близо три пъти по-малко картони

  • 13 окт 2026 | 13:10
  • 16011
  • 201
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 10 сеп 2026 | 21:50
  • 229632
  • 71
Ювентус и Кристиано Роналдо подновяват съдебната си битка

Ювентус и Кристиано Роналдо подновяват съдебната си битка

  • 13 окт 2026 | 14:38
  • 10874
  • 27
Съперникът на Левски има изключително опитен отбор, а средната възраст го показва

Съперникът на Левски има изключително опитен отбор, а средната възраст го показва

  • 13 окт 2026 | 12:07
  • 16978
  • 31
Шефовете на клубове от Премиър лийг вече обсъждат изхвърлянето на Ман Сити с незабавен ефект

Шефовете на клубове от Премиър лийг вече обсъждат изхвърлянето на Ман Сити с незабавен ефект

  • 13 окт 2026 | 10:55
  • 18019
  • 40