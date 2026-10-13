Луис Енрике: Имаме специална цел и няма причина да спираме

Старши треньорът на Пари Сен Жермен има за цел неговият отбор да спечели Шампионската лига три пъти поред. Единственият отбор, който е правил това в историята, е Реал Мадрид.
"Спечелихме Шампионската лига два пъти поред, но няма причина да спираме. Изградени сме да играе в Шампионската лига. Имаме допълнителна мотивация: да постигнем нещо, което само Реал Мадрид е правил до сега. Това е специална цел", заяви Луис Енрике преди утрешния двубой срещу Манчестър Сити. Следващият им съперник в турнира пък е бившия отбор на треньора Барселона, срещу който се изправят на 20 октомври.
"Това са два отбора, които обичат да печелят Шампионската лига и са сред фаворитите. Има шест, седем или осем отбора, които са способни да спечелят турнира. Ние сме един от тях, но ще бъде трудно и не сме изявен фаворит", коментира испанецът.
Откакто е в ПСЖ, Енрике изведе тима до 13 трофея. "Това беше основната ни цел, когато пристигнах: да напишем история. Всеки знаеше, че клубът вече бе спечелил големи трофеи, но няма по-важен трофей за нас от Шампионската лига. За мен, като треньор, както и за играчите, желанието да печелиш постоянно е ключова характеристика на най-високото ниво", сподели той.
Наставникът коментира и новият си договор с парижани, който е до 2030 г.: "Удължих договора си и сега съм под още по-голямо напрежение да покажа, че съм готов да продължа, че все още искам да печелим трофеи за Пари Сен Жермен. Целта винаги е една и съща: да печелим и да продължаваме да печелим".Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google