Мареска за успеха на "Анфийлд", сблъсъка с ПСЖ и посещението на Пеп

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска говори преди утрешния сблъсък в Шампионската лига срещу победителя от последните две години Пари Сен Жермен. Италианецът изрази увереност, че след успеха на "Анфийлд" играчите му могат да се справят и с парижани.

Мареска отказа да приеме критиките за начина, по който неговите играчи празнуваха успеха срещу мърсисайдци.

🚨🗣️Enzo Maresca on the Anfield celebrations: “Criticised for what? We won 0-3 at Anfield! What do you want us to do?” https://t.co/DyxUXNKscD — City Exclusives (@city_exclusives) October 13, 2026

"Усещането след мача с Ливърпул беше чудесно. Но това вече е в миналото. Сега се съсредоточаваме върху утрешната вечер и се надяваме, че отново ще можем да споделим хубав момент с феновете си след края на мача.

За какво да ни критикуват? Победихме с 0:3 на „Анфийлд“ – какво повече искате от нас? Дори резултатът да беше 0:1, щеше да е точно същото. Днес сме тук, за да спечелим утрешния мач. Работим всеки ден, за да печелим срещи. Това е единственото, върху което можем да се съсредоточим. Бяхме изключително щастливи на терена, а не можете да си представите каква беше радостта в съблекалнята".

Пеп Гуардиола изненадващо се завръща на “Етихад”, за да покаже подкрепата си към Манчестър Сити

Мениджърът заяви, че скоро не е говорил със своя предшественик Джосеп Гуардиола, който е обещал утре да бъде на трибуните на "Етихад", за да подкрепи клуба, отбора и феновете в този труден момент.

"Пак казвам, говорих с него след мача с Юнайтед, така че не знам какъв е планът му. Не знам дали ще дойде директно на стадиона, или в тренировъчната база. Просто нямам представа. Вълнуващо е за всички, за феновете, но в момента не знам какви са плановете на Пеп. Tова е бил неговият дом в продължение на 10 години. Това все още е неговият дом – заради всичко, което е направил тук!“

Ето какво каза италианецът и конкретно за предстоящия сблъсък с ПСЖ:

"Със сигурност сме добър отбор, няма съмнение. Къде се намираме в момента спрямо ПСЖ? Не знам. Знам колко са добри, защото през последните две години спечелиха Шампионската лига. Това показва класата им, но в същото време, пак казвам, със сигурност сме добър отбор. Задачата за утре вечер е ясна: за да победим, трябва да изиграем перфектен мач, тъй като в момента те са най-добрият отбор в Европа. Спечелили са последните две издания на Шампионската лига, което показва колко са силни. Нужен ни е перфектен двубой, но ако дадем всичко от себе си, вярвам, че можем да ги победим и да се радваме на успеха в края.

Вероятно за феновете ни в момента е по-трудно, отколкото за играчите или за мен. Ако аз съм фен на Арсена“ или на Юнайтед, а ти си фен на Сити, мога да ти кажа: „Хей, вие мамите“... Така че за тях ситуацията е по-сложна. Посланието ми към феновете? На първо място, атмосферата на „Анфийлд“ беше невероятна. Макар и да познаваме добре обстановката там, феновете ни бяха на висота още от самото начало на мача – те вложиха цялата си страст и глас. Надявам се, че ще направят същото и утре вечер, защото имаме нужда от това. И не само утре – в събота ни предстои домакинство срещу Ипсуич. Това отново е Висшата лига и трябва да продължим по пътя си. Очаквам с нетърпение утрешната вечер. Бях тук през сезона, в който спечелихме требъла, и знам какви специални събития са вечерите в Шампионската лига – надявам се и утрешната да бъде такава.

Казах вече много пъти, че съм напълно спокоен. Не се тревожа за неща, които не зависят от мен. Посланието към играчите ще остане същото. Наясно сме колко сериозна е ситуацията. Това не е нещо, върху което можем да повлияем пряко. Единственото място, където можем да променим нещата, е на терена. Шумът около отбора е голям, но трябва да се справим с това и да създадем собствен шум – чрез победите си.“

🚨🗣️ Enzo Maresca on Manchester City's current situation: "I'm completely calm, relaxed, I promise you that I stress a lot about game plans and how we can train every day." "But I don't stress about things that I don't control, so the message with the players will be exactly the same [as Anfield]: We know how serious is the situation, but at the same time it's not something we can do anything about." "Where we can do some things is on the pitch, that's why I like to focus there. The message is exactly the same." — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 13, 2026

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Снимки: Imago