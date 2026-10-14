Манчестър Сити и ПСЖ в сблъсък на гигантита на "Етихад"

В сряда вечер стадион "Етихад" в Манчестър ще бъде арена на един от най-вълнуващите сблъсъци в европейския футбол. Манчестър Сити посреща Пари Сен Жермен във втория кръг от основната фаза на Шампионската лига. И двата тима започнаха с успехи европейската си кампания и влизат в мача в отлична форма.

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В първия кръг Манчестър Сити постигна чиста победа с 2:0 като гост на Порто, докато Пари Сен Жермен започна с категоричен триумф с 6:1 у дома срещу Слован (Братислава). С тези резултати парижани оглавиха временното класиране с 3 точки, а Сити заема девета позиция със същия точков актив.

Селекцията на Енцо Мареска се намира в серия от пет поредни победи във всички турнири, като през уикенда надигра Ливърпул с 3:0 като гост в Премиър лийг благодарение на попадения на Ерлинг Холанд, Жереми Доку и Раян Шерки. От своя страна Пари Сен Жермен, под ръководството на Луис Енрике, спечели последния си мач от Лига 1 срещу Льо Ман с 3:1.

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За Манчестър Сити вратарят Джанлуиджи Донарума се изправя срещу бившия си клуб. В състава на англичаните за мачовете от Шампионската лига се завръща Фил Фоудън, който изтърпяваше наказание във вътрешното първенство. Нападението ще бъде водено от Ерлинг Холанд, подпомаган от Раян Шерки и Антоан Семеньо.

В лагера на ПСЖ извън строя поради мускулна контузия е младият Сени Маюлу. Очаква се в предни позиции за френския шампион да стартират Усман Дембеле и Феран Торес, който отново се изправя срещу бившия си тима, а на вратата ще бъде Матвей Сафонов.

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Последната среща между двата тима се състоя през януари 2025 г. в Шампионската лига, когато Пари Сен Жермен надделя с 4:2 у дома. Преди това, през есента на 2021 г., Манчестър Сити спечели с 2:1 на "Етихад", а парижани се наложиха с 2:0 на своя стадион.

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