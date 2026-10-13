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Луис Енрике защити Манчестър Сити: Те си заслужиха всички трофеи, надявам се да не ги накажат

  • 13 окт 2026 | 20:03
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Луис Енрике защити Манчестър Сити: Те си заслужиха всички трофеи, надявам се да не ги накажат

Наставникът на Пари Сен Жермен Луис Енрике отказа да критикува Манчестър Сити след разкритията за финансови нарушения на "гражданите". Двата европейски гранда се изправят един срещу друг тази сряда в двубой от Шампионската лига.

Сблъсъкът от втория кръг на турнира ще се проведе при изключително деликатен извънспортен контекст. Английският клуб, управляван от фонд от Обединените арабски емирства, бе признат за виновен в изкуствено завишаване на приходите и прикриване на разходи за над 900 милиона паунда (повече от един милиард евро).

Предстои да бъде обявена санкцията, но клубът, собственост на шейх Мансур бин Зайед Ал Нахаян, е изправен пред риск, в най-тежкия възможен сценарий, да загуби трофеите си в периода 2009-2018 година и да бъде изключен от първенството.

"Около големите клубове винаги има много шум, а сега е ред на Манчестър Сити. Трябва да изчакаме окончателното решение на тези, които ще се произнесат по въпроса. Чакаме и се надявам всичко да завърши добре за Манчестър Сити, защото постигнатото от тях на терена е невероятно. Те заслужаваха да спечелят всички тези трофеи. Но трябва да изчакаме решението на съдията", заяви Енрике по време на пресконференцията си преди утрешното гостуване на "Етихад".

„Трофеите, спечелени на терена, си остават на терена“, повтори Луис Енрике, след като бе притиснат с въпроси от английски журналист. „Те заслужаваха да ги спечелят и се надявам да избегнат каквото и да е наказание. Но така или иначе, трябва да изчакаме и да видим.“

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