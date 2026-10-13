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Спалети, Пизакане и Мален узнаха наказанията си след червените си картони

  • 13 окт 2026 | 17:17
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Треньорите на Ювентус и Каляри, съответно Лучано Спалети и Фабио Пизакане, бяха наказани от Дисциплинарната комисия към Серия "А" за по един мач.

Треньорът на Каляри се заяде със Спалети: Още преди мача излъчваше безпокойство и напрежение
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Както е известно, веднага след края на двубоя между двата тима, завършил 1:1, се стигна до разправия между наставниците, заради която всеки от тях получи червен картон. Спалети е обвинен, че „е показал провокативно отношение спрямо съперниковия треньор, създавайки напрежение между двата щаба“. Заради това той ще пропусне неделния сблъсък на Ювентус с Лацио. Пизакане пък е санкциониран за гостуването на Монца в понеделник, защото „е реагирал на провокативното отношение на противниковия наставник, подсилвайки напрежението между хората от двете скамейки“.

Междувременно, трима футболисти също бяха наказани за по един мач, тъй като бяха изгонени от игра по време на шестия кръг на Серия "А". Става въпрос за голмайстора на Рома Донийл Мален, крилото на Аталанта Елиф Елмас и защитника на Монца Лоренцо Лукези. Това означава, че нападателят на „вълците“ ще може да играе в дербито срещу Наполи в осмия кръг на първенството.

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Снимки: Gettyimages

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