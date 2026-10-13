Спалети, Пизакане и Мален узнаха наказанията си след червените си картони

Треньорите на Ювентус и Каляри, съответно Лучано Спалети и Фабио Пизакане, бяха наказани от Дисциплинарната комисия към Серия "А" за по един мач.

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Както е известно, веднага след края на двубоя между двата тима, завършил 1:1, се стигна до разправия между наставниците, заради която всеки от тях получи червен картон. Спалети е обвинен, че „е показал провокативно отношение спрямо съперниковия треньор, създавайки напрежение между двата щаба“. Заради това той ще пропусне неделния сблъсък на Ювентус с Лацио. Пизакане пък е санкциониран за гостуването на Монца в понеделник, защото „е реагирал на провокативното отношение на противниковия наставник, подсилвайки напрежението между хората от двете скамейки“.

🚨❌ OFFICIAL: SPALLETTI SUSPENDED FOR ONE MATCH! Luciano Spalletti has been handed a one-match touchline ban following his confrontation with Cagliari head coach Fabio Pisacane at the end of Sunday’s 1–1 draw. The incident, which sparked tensions between the two benches, resulted in both managers being shown red cards. Spalletti will now miss Juventus’ upcoming Serie A clash against Lazio at the Allianz Stadium, with the Bianconeri forced to face the Biancocelesti without the coach on the touchline. ⚪️⚫️#Juventus — JuveFC (@juvefcdotcom) October 13, 2026

Междувременно, трима футболисти също бяха наказани за по един мач, тъй като бяха изгонени от игра по време на шестия кръг на Серия "А". Става въпрос за голмайстора на Рома Донийл Мален, крилото на Аталанта Елиф Елмас и защитника на Монца Лоренцо Лукези. Това означава, че нападателят на „вълците“ ще може да играе в дербито срещу Наполи в осмия кръг на първенството.

OFFICIAL: Roma striker Donyell Malen has been handed a one-game ban after receiving a straight red card in Sunday's Serie A match against Como. https://t.co/g6dJQVe1zU — Football Italia (@footballitalia) October 13, 2026

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Снимки: Gettyimages