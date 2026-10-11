Гасперини след изгонването на Мален: Моля да не се връщаме към тези абсурдни кадри

Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини похвали своя отбор и най-вече нападателя Пауло Дибала след днешното нулево реми в гостуването на Комо, в което “вълците” играха дълго време с човек по-малко на терена. Той също така оправда изгонения голмайстор на тима Донийл Мален и разкритикува видеоповторенията, които доведоха до неговия директен червен картон.

Рома устиска реми с Комо въпреки червен картон на Мален

“Дибала беше изключителен дори през второто полувреме, когато бяхме с човек по-малко, помагайки за разрешаването на няколко трудни ситуации. Мисля, че той, както и неговите съотборници, изиграха доста солиден мач. Не помня да е губил някоя топка. Всъщност движенията му отново бяха много прецизни и остри. Жалко, че не успя да вкара през първата част, но днес направи поредното си изключително представяне. Той наистина ме впечатли с напредването на мача. Започна да играе често с топката и ни осигуряваше спокойствие в потенциално опасни моменти. Беше в доста трудна позиция, играейки между двамата централни защитници на Комо, но се справи с голяма интелигентност.

През първото полувреме имахме отлични голови положения, както и Комо, но оставихме впечатлението, че можехме да поведем в резултата. След като играхме в 2/3 от мача с 10 човека срещу силен състав като Комо, това е единственото ни съжаление. Не знам как щеше да завърши двубоят при 11 на 11, но бяхме доста уверени, че имахме голям шанс да спечелим. Вместо това бяхме принудени да се защитаваме, като го правехме със самообладание и дисциплина. Когато си тръгнеш с равенство след 30 минути с човек по-малко, пак е добър резултат. Пиерлуиджи Голини беше добър както с ръцете, така и с краката, особено през първото полувреме. Отборът го постави във възможно най-добрите условия, но той е вратар, който явно е добър заместник на Миле Свилар.

Roma coach Gian Piero Gasperini feels the red card shown to Donyell Malen ‘spoiled’ Como-Roma, insists the Dutch striker didn’t want to hurt his opponent, and vents at TV’s ‘absurd freeze-frames.’ https://t.co/JkSNXeLJgk — Football Italia (@footballitalia) October 11, 2026

Мален беше обект на поредица от нарушения и твърденията, че е играл агресивно, са трудно защитими. Той реагира, след като беше задържан. Влизането му беше грозно, но намеренията на Мален определено не бяха такива, не е в неговата природа. Това беше инцидент, който размали мача, който допреди това беше красив. Когато се гледат отделни кадри, е лесно да се съди, но футболът е изграден от действия, а не от кадри. От страна на Мален няма намерение да причини вреда, което е от съществено значение. Трябва да престанем с кадрите, те изкривяват реалността и страдаме от това години наред. Този сезон най-после можем да видим по-автентичен футбор, така че моля да не се връщаме към тези абсурдни кадри.

🗣️ Gian Piero Gasperini a @DAZN_IT: «Il rosso a Malen? Prima del fallo da espulsione ci sono stati falli ripetuti su di lui. L'intervento non è stato violento: ha cercato il pallone e il salto nel contatto lo ha fatto sembrare più duro di quanto fosse in realtà. Fermando il fotogramma è facile giudicare, ma il calcio è fatto di dinamica ed è evidente che non ci fosse alcuna volontà di far male. È ora di finirla con i fermi immagine, perché finiscono per falsificare la realtà dei fatti» #RomaSpace | #ASRoma — RomaSpace.eu | AS Roma  (@RomaSpace_eu) October 11, 2026

Реал Мадрид е тим с невероятни шампиони на терена и на пейката. Ще се изправим срещу един от най-добрите отбори в Европа, който също така направи изключителен трансферен прозорец. Жозе Моуриньо остави невероятни спомени и обич сред нашите фенове. Сега отборът ни е различен от този под негово ръководство. Това е тим, който ми носи голямо удовлетворение, защото днес се нуждаехме от силен дух и добра кондиция, както и от огромно сърце, за да играе така в Комо”, коментира Гасперини след днешния двубой.

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Снимки: Gettyimages