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Каляри 0:0 Ювентус, начало на мача

  • 11 окт 2026 | 21:45
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Каляри 0:0 Ювентус, начало на мача

Отборите на Каляри и Ювентус играят при резултат 0:0 в мач от 6-ия кръг на Серия "А" на стадион "Унипол Домус".

Домакините започват мача с Пол Менди на върха на атаката, като в предни позиции ще го подкрепят Даниел Малдини, Мишел Адопо и Янис Масолин. Двойката опорни халфове пък са Хари Уинкс и Алесандро Романо.

Лучано Спалети продължава да има доста проблеми с контузени играчи. Днес той залага на Рандал Коло Муани Като изнесен нападател и Франсиско Консейсао и Николас Гонсалес, които да действат на крилата. Уестън Маккени ще действа зад нападателя, а Дъглас Луис и Папе Сар ще бъдат дуото в средата на терена.

КАЛЯРИ: Каприле, Педро, Мина, Родригес, Оберт, Романо, Уинкс, Малдини, Масолан, Адопо, Менди

ЮВЕНТУС: Викарио, Калюлю, Бремер, Лукуми, Челик, Луис, Сар, Маккени, Консейсао, Гонсалес, Коло Муани

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