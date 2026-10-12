Спалети: Ювентус трябва сам да търси победата

Старши треньорът на Ювентус Лучано Спалети защити тактическите си решения след равенството 1:1 при гостуването на Каляри. Наставникът коментира червения картон, получен след спречкване с Фабио Пизакане, разкритикува поведението на бранителя Йери Мина и подчерта, че тимът му сам трябва да налага волята си на терена. След последния съдийски сигнал напрежението ескалира при традиционния поздрав между треньорите, което доведе до червени картони както за Спалети, така и за Пизакане.

„Не се е случило нищо особено. Казах му, че отборът му играе добър футбол и се справя отлично с бавенето на времето. Той попита какво имам предвид и накрая съдията изгони и двама ни. Обичайна ситуация, няма никаква драма“, коментира Спалети след края на мача.

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Коло Муани призна, че е почувствал значително облекчение след включването на Ник Волтемаде, тъй като присъствието на още един играч в наказателното поле е ангажирало защитата и му е дало повече свобода. Спалети обаче защити първоначалния си план.

„През първото полувреме преместих Маккени вляво, а Нико Гонсалес заигра централно, за да изпълнява ролята, която по-късно пое Волтемаде. Не бива да забравяме, че Нико е втори нападател и играе с глава най-добре от целия състав. Системата остана същата. Коло Муани действаше на върха, подкрепян от Гонсалес, като двамата имаха свобода да сменят позициите си. Когато Коло има пространство да се движи по този начин, той става изключително труден за опазване.

„Най-важното е да показваме характер и решителност. Не се фокусирам единствено върху крайния резултат. На прага съм на седемдесетте и искам да завърша кариерата си силно. Представянето беше добро и момчетата трябва да го знаят. Ако играем така редовно, съм убеден, че победите ще дойдат. Трябва да подобрим единствено завършващия удар“, допълни опитният специалист.

По повод напрежението в тунела на полувремето с колумбийския защитник на Каляри Йери Мина, Спалети сподели с ирония.

„Случи се абсолютно същото като през миналия сезон. Той опитва да диктува темпото с поведение на силен играч. Трябва да сме подготвени за подобни прийоми, но на терена надделява този, който сам си извоюва точките. Победата трябва да бъде търсена и преследвана целенасочено, а не да чакаме да дойде сама.“

След това равенство Ювентус остава зад Каляри в класирането на Серия А, като „старата госпожа“ има само една победа в последните си четири шампионатни срещи. Бавното изграждане на атаките през първата част и липсата на достатъчно острота срещу сгъстени защити отново се оказаха проблем. Включването на играчи като Жегрова носи повече динамика, докато представянето на Консейсао показва спад и поставя въпроси относно бъдещето му, подчертавайки нуждата от бързи крила, способни да решават ситуации един на един в мачове, които трябва да бъдат печелени задължително.

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