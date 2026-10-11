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Рома устиска реми с Комо въпреки червен картон на Мален

  • 11 окт 2026 | 15:42
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Рома устиска реми с Комо въпреки червен картон на Мален

Отборите на Комо и Рома завършиха наравно 0:0 на “Джузепе Синигалия” в ранната неделна среща от шестия кръг на Серия "А". Любопитното е, че това е първото нулево реми в италианския елит през сезона, а освен това двата тима нямаха равенство помежду си през този век.

Още в началните минути Пауло Дибала и Нико Пас нанесоха точни удари, но те бяха спасени. В 11-ата минута пък гредата спря изстрел на Лоренцо Пелегрини от границата на наказателното поле. След това Максенс Какере и Донийл Мален пропуснаха по едно добро положение за гол. Точно преди почивката домакините поискаха червен картон за нарушение на Уесли срещу откъсващия се Асане Диао, но не последва такъв. Все пак в 53-тата минута “вълците” наистина останаха с човек по-малко, след като техният голмайстор Мален беше изгонен от игра за свое грубо влизане срещу Кайки. В 71-вата минута се стигна до любопитна ситуация, тъй като главният съдия Микаел Фабри се контузи и беше заменен от четвъртия рефер Симоне Соца. В оставащото време “езерняците” направиха куп пропуски, но не успяха да реализират победен гол, като най-близо беше Нико Пас, но неговият удар беше спасен от Пиерлуиджи Голини.

Така Рома остана непобеден в първенството през сезона, като заема второто място в класирането с актив от 14 точки. Комо пък е на шестата позиция със своите 11 пункта.

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Снимки: Gettyimages

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