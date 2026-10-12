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Треньорът на Каляри се заяде със Спалети: Още преди мача излъчваше безпокойство и напрежение

  • 12 окт 2026 | 11:14
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Старши треньорът на Каляри Фабио Пизакане отправи критики към наставника на Ювентус Лучано Спалети след равенството 1:1 между двата тима, подчертавайки, че страхът на съперника е най-доброто доказателство за възхода на сардинците. Срещата завърши с бурни емоции, като и двамата наставници получиха директни червени картони в заключителните секунди.

Спалети: Ювентус трябва сам да търси победата
Спалети: Ювентус трябва сам да търси победата

„Всичко можеше да приключи с прегръдка. Съжалявам, че се стигна дотук, но още вчера Спалети излъчваше напрежение и безпокойство, което даде увереност на моите момчета. Случката на почивката също не беше приятна. В крайна сметка мачът можеше да завърши спортсменски, но ако в 6-тия кръг Ювентус се притеснява дали ще спечели в Каляри, това е сигурен знак, че вървим в правилната посока. Те заслужиха точката, а с индивидуалната си класа можеха да отбележат и повече голове“, заяви Пизакане пред „DAZN Italia“.

Спечелената точка позволи на Каляри да запази преднината си пред торинци във временното класиране на Серия А, след като преди този сблъсък островитяните се намираха в серия от три поредни победи.

„В момента най-важното е да останем концентрирани и нащрек. Виждам състав, който има амбицията да направи нещо различно спрямо миналите години. Това не означава задължително задържане на върха, но докато сме там, ще даваме абсолютно всичко от себе си“, добави треньорът.

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Снимки: Gettyimages

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