Треньорът на Каляри се заяде със Спалети: Още преди мача излъчваше безпокойство и напрежение

Старши треньорът на Каляри Фабио Пизакане отправи критики към наставника на Ювентус Лучано Спалети след равенството 1:1 между двата тима, подчертавайки, че страхът на съперника е най-доброто доказателство за възхода на сардинците. Срещата завърши с бурни емоции, като и двамата наставници получиха директни червени картони в заключителните секунди.

Спалети: Ювентус трябва сам да търси победата

„Всичко можеше да приключи с прегръдка. Съжалявам, че се стигна дотук, но още вчера Спалети излъчваше напрежение и безпокойство, което даде увереност на моите момчета. Случката на почивката също не беше приятна. В крайна сметка мачът можеше да завърши спортсменски, но ако в 6-тия кръг Ювентус се притеснява дали ще спечели в Каляри, това е сигурен знак, че вървим в правилната посока. Те заслужиха точката, а с индивидуалната си класа можеха да отбележат и повече голове“, заяви Пизакане пред „DAZN Italia“.

Fabio Pisacane hits out at Juventus coach Luciano Spalletti after the 1-1 draw, noting ‘if they are worried about playing against us, it is a sign we are on the right track.’ #Cagliari #Juventus #SerieA #CagliariJuve #SerieAEnilive #Calcio https://t.co/y6xl3Fmtn4 — Football Italia (@footballitalia) October 11, 2026

Спечелената точка позволи на Каляри да запази преднината си пред торинци във временното класиране на Серия А, след като преди този сблъсък островитяните се намираха в серия от три поредни победи.

Spalletti losing his head against Pisacane just because he kicked the ball away at the final whistle Someone’s feeling the pressure 👀😂 https://t.co/uPKOEDZJTr — Uncle Sharma 🎙️ (@RSharmzz) October 11, 2026

„В момента най-важното е да останем концентрирани и нащрек. Виждам състав, който има амбицията да направи нещо различно спрямо миналите години. Това не означава задължително задържане на върха, но докато сме там, ще даваме абсолютно всичко от себе си“, добави треньорът.

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Снимки: Gettyimages