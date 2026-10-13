Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 14:30 Алберт Попов в "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Елитна група до 17 години

Гол след гол: Вижте всички попадения от седмия кръг в Елитната група до 17 години

  • 13 окт 2026 | 13:50
  • 229
  • 0

Седмият кръг в Елитната група до 17 години предложи истинско голово шоу с общо 35 попадения. Голове имаше във всичките осем срещи, като в три от двубоите паднаха по шест или повече попадения.

ЦСКА постигна убедителна победа с 6:1 над Левски, а Локомотив (Пловдив) спечели със същия резултат гостуването си на Академик (Пловдив). Пирин се наложи с 5:1 над Хебър, докато ЦСКА 1948 победи Славия с 4:1.

Черно море записа класически успех с 4:0 срещу Арда, а Лудогорец спечели с 3:0 гостуването си на Септември. Ботев (Пловдив) надделя с минималното 1:0 над Нефтохимик 1962, а Етър и Национал завършиха при равенство 1:1.

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички 35 попадения от седмия кръг на първенството.

Насладете се на головете от седмия кръг в Елитната група до 17 години!

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Марко Груич може да получи титулярно място за битката с НЕК

Марко Груич може да получи титулярно място за битката с НЕК

  • 13 окт 2026 | 09:14
  • 1356
  • 2
Стоичков със специална среща в Кипър

Стоичков със специална среща в Кипър

  • 13 окт 2026 | 08:37
  • 4061
  • 26
Стоилов за първата победа на Гьозтепе: Трябва да се върнем на високото ниво, което показахме възможно най-скоро

Стоилов за първата победа на Гьозтепе: Трябва да се върнем на високото ниво, което показахме възможно най-скоро

  • 13 окт 2026 | 06:44
  • 2469
  • 0
Аматьорите на България надвиха Банско в контрола

Аматьорите на България надвиха Банско в контрола

  • 13 окт 2026 | 05:48
  • 1341
  • 2
Треньорът, наложил Роналдо в Спортинг, взе отношение по казуса с Жорже Жезус

Треньорът, наложил Роналдо в Спортинг, взе отношение по казуса с Жорже Жезус

  • 13 окт 2026 | 04:06
  • 4209
  • 0
Ботев (Ихтиман) ще изиграе през ноември отложените си мачове

Ботев (Ихтиман) ще изиграе през ноември отложените си мачове

  • 13 окт 2026 | 03:35
  • 1742
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА е най-санкционираният тим в топ 7 и рекордьор по изгонвания, Левски с близо три пъти по-малко картони

ЦСКА е най-санкционираният тим в топ 7 и рекордьор по изгонвания, Левски с близо три пъти по-малко картони

  • 13 окт 2026 | 13:10
  • 5526
  • 51
Алберт Попов в гостът на Sportal.bg

Алберт Попов в гостът на Sportal.bg

  • 13 окт 2026 | 14:20
  • 1161
  • 0
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 10 сеп 2026 | 21:50
  • 226860
  • 65
Съперникът на Левски има изключително опитен отбор, а средната възраст го показва

Съперникът на Левски има изключително опитен отбор, а средната възраст го показва

  • 13 окт 2026 | 12:07
  • 8046
  • 9
Шефовете на клубове от Премиър лийг вече обсъждат изхъврлянето на Ман Сити с незабавен ефект

Шефовете на клубове от Премиър лийг вече обсъждат изхъврлянето на Ман Сити с незабавен ефект

  • 13 окт 2026 | 10:55
  • 10054
  • 25
Шампионската лига се завръща с любопитни сблъсъци

Шампионската лига се завръща с любопитни сблъсъци

  • 13 окт 2026 | 07:58
  • 7391
  • 0