Гол след гол: Вижте всички попадения от седмия кръг в Елитната група до 17 години

Седмият кръг в Елитната група до 17 години предложи истинско голово шоу с общо 35 попадения. Голове имаше във всичките осем срещи, като в три от двубоите паднаха по шест или повече попадения.

ЦСКА постигна убедителна победа с 6:1 над Левски, а Локомотив (Пловдив) спечели със същия резултат гостуването си на Академик (Пловдив). Пирин се наложи с 5:1 над Хебър, докато ЦСКА 1948 победи Славия с 4:1.

Черно море записа класически успех с 4:0 срещу Арда, а Лудогорец спечели с 3:0 гостуването си на Септември. Ботев (Пловдив) надделя с минималното 1:0 над Нефтохимик 1962, а Етър и Национал завършиха при равенство 1:1.

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички 35 попадения от седмия кръг на първенството.

Насладете се на головете от седмия кръг в Елитната група до 17 години!

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