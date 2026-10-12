Черно море разгроми Арда като гост при U17

Черно море постигна категорична победа с 4:0 като гост на Арда в среща от седмия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Двубоят се игра на стадион „Юнак“ в Кърджали.

През първото полувреме двата отбора не успяха да отбележат, но след почивката варненци стигнаха до четири безответни попадения. Никола Симеонов откри резултата в 48-ата минута, а само четири минути по-късно Никола Петров удвои аванса на гостите.

Явор Маринов направи резултата 3:0 в 61-ата минута, а в 70-ата се разписа отново и оформи крайното 4:0.

В заключителните минути двата отбора останаха с по десет души. Кристиян Георгиев от Черно море получи червен картон в 83-ата минута, а в 89-ата от игра бе отстранен и Емир Реджеб от Арда.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google