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Черно море разгроми Арда като гост при U17

  • 12 окт 2026 | 18:25
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Черно море разгроми Арда като гост при U17

Черно море постигна категорична победа с 4:0 като гост на Арда в среща от седмия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Двубоят се игра на стадион „Юнак“ в Кърджали.

През първото полувреме двата отбора не успяха да отбележат, но след почивката варненци стигнаха до четири безответни попадения. Никола Симеонов откри резултата в 48-ата минута, а само четири минути по-късно Никола Петров удвои аванса на гостите.

Явор Маринов направи резултата 3:0 в 61-ата минута, а в 70-ата се разписа отново и оформи крайното 4:0.

В заключителните минути двата отбора останаха с по десет души. Кристиян Георгиев от Черно море получи червен картон в 83-ата минута, а в 89-ата от игра бе отстранен и Емир Реджеб от Арда.

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