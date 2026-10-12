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  2. ЦСКА 1948 U17

ЦСКА 1948 пречупи Славия с три късни гола при U17

  • 12 окт 2026 | 18:19
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ЦСКА 1948 пречупи Славия с три късни гола при U17

ЦСКА 1948 постигна победа с 4:1 над Славия в среща от седмия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Двубоят се игра на стадиона във ВТУ „Тодор Каблешков“ в София.

Домакините поведоха още в шестата минута чрез Йоан Първанов. Славия възстанови равенството малко преди почивката, след като Красимир Николов се разписа в 38-ата минута.

Равенството се запази до заключителната част на срещата, когато ЦСКА 1948 отбеляза три безответни попадения. Явор Кръстев върна аванса на домакините в 77-ата минута, а три минути по-късно Красимир Янакиев направи резултата 3:1. Олег Малафей оформи крайното 4:1 в третата минута на добавеното време.

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