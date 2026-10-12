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Национал измъкна точка срещу Етър с гол в добавеното време

  • 12 окт 2026 | 18:08
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Национал измъкна точка срещу Етър с гол в добавеното време

Етър и Национал завършиха 1:1 в среща от седмия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Двубоят се игра на изкуствения терен „Трифон Иванов“ във Велико Търново.

Домакините поведоха в 26-ата минута с попадение на Георги Лазаров и запазиха преднината си почти до края на срещата.

В 81-ата минута голмайсторът на Етър получи червен картон и „виолетовите“ останаха с човек по-малко. Национал се възползва от численото си предимство и стигна до равенството в третата минута на добавеното време чрез Давид Йорданов.

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