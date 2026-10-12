Локомотив (Пловдив) разгроми Академик, хеттрик на Даниел Лиликовски

Локомотив (Пловдив) постигна убедителна победа с 6:1 като гост на Академик (Пловдив) в среща от седмия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Двубоят се игра на изкуствения терен на „Арена Айсберг“ в Пловдив.

Даниел Лиликовски даде аванс на гостите в 37-ата минута. Академик изравни малко след почивката чрез Георги Костадинов, който се разписа в 49-ата минута.

Локомотив обаче отговори с пет безответни попадения. Лиликовски върна преднината на „черно-белите“ в 62-ата минута, а три минути по-късно Димитрий Хорозов направи резултата 1:3. Мирослав Минчев се разписа в 71-ата минута, преди Лиликовски да оформи своя хеттрик в 79-ата. Крайното 1:6 бе фиксирано от Радостин Славчевски в 83-ата минута.

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