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Лудогорец (U17) не се затрудни срещу Септември

  • 10 окт 2026 | 13:57
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Лудогорец (U17) не се затрудни срещу Септември

Лудогорец постигна убедителна победа с 3:0 при гостуването си на Септември (София) в двубой от седмия кръг на Елитната група до 17 години. Разградчани изиграха силен мач, като си осигуриха комфортен аванс още в началните минути на срещата.

Гостите започнаха по-активно и още в 10-ата минута откриха резултата. Даниел Тодоров се разписа с точен диагонален удар, с който даде преднина на Лудогорец. Само шест минути по-късно разградчани нанесоха втори удар. След отлично организирана контраатака Мерт Халибрям завърши успешно нападението за 2:0.

Лудогорец продължи да създава опасности и бе близо до трето попадение, но удар на футболист на гостите срещна гредата.

В заключителните минути на първата част Септември успя да упражни натиск и също имаше отлична възможност да отбележи. След разбъркване при изпълнение на ъглов удар топката се отби в напречната греда и така двата отбора се оттеглиха на почивка при резултат 2:0.

През второто полувреме Лудогорец затвърди превъзходството си, като в 69-ата минута Кристиано Иванов се разписа за 3:0 и оформи крайния резултат.

Така разградчани си тръгнаха от София с убедителна победа и три точки след три безответни попадения във вратата на Септември.

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