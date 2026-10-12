Пирин разгроми Хебър при U17

Пирин (Благоевград) постигна категорична победа с 5:1 над Хебър в среща от седмия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Двубоят се игра на стадиона в село Рилци.

Домакините поведоха в 15-ата минута чрез Мартин Лазаров, а шест минути по-късно Станислав Атанасов удвои преднината им. Илия Марков добави трето попадение в 42-ата минута и Пирин се оттегли на почивката с комфортен аванс.

Хебър намали резултата в 47-ата минута чрез Константин Асенов, но отговорът на домакините не закъсня. Манол Данчев направи резултата 4:1 в 52-ата минута, а Владислав Зайков оформи крайното 5:1 в 69-ата.

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