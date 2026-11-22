Илиян Трифонов: Тест – колкото труден, толкова и полезен

Вторият отбор на Етър (Велико Търново) гостува утре на Локомотив (Мездра) във Враца. Срещата е от седмия кръг на Северозападната Трета лига.

„Ще играем срещу победителя в последното първенство. Фактор в групата – обигран отбор, с добри и опитни футболисти. Пореден тест за младите ни играчи – колкото труден, толкова и полезен. Няма какво да губим. Възможност да се надиграваме и да видим докъде сме достигнали. Положително е, че мача ще е във Враца, на хубав терен. Нека по-добрия да го спечели. Надявам се това да сме ние“, коментира пред Sportal.bg Илиян Трифонов, треньор на „виолетовите“.

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