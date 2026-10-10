ЦСКА разгроми Левски при U17, Митрушев блесна с хеттрик

ЦСКА постигна категорична победа с 6:1 над Левски в дербито от седмия кръг на Елитната група до 17 години. Двубоят се изигра на новата база на "армейците" – Академия "Димитър Пенев", а с хеттрик за успеха се отличи Кристиан Митрушев.



Срещата започна равностойно, но в средата на първото полувреме "червените" нанесоха своя удар, реализирайки три попадения в рамките на само осем минути. В 24-ата минута Кристиан Митрушев откри резултата, а три минути по-късно Георги Кирков удвои преднината на домакините. В 32-ата минута Митрушев се разписа за втори път и направи резултата класически, при който двата отбора се оттеглиха на почивката.



През втората част ЦСКА продължи да доминира и в 52-ата минута Марк Илков реализира четвъртото попадение за "армейците". Само три минути по-късно ситуацията за Левски се усложни допълнително, след като Васил Кирков получи директен червен картон и остави "сините" с човек по-малко.



Въпреки численото неравенство гостите успяха да върнат едно попадение. В 59-ата минута Николай Неделчев бе точен от дузпа и намали изоставането на Левски на 1:4.



До края на двубоя обаче ЦСКА отбеляза още два гола. В 74-ата минута Самуил Василев покачи на 5:1, а в 81-ата Кристиан Митрушев оформи своя хеттрик и крайното 6:1.

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