Треньорът на Локо (Сф) изригна: Не е нужно да се помага така, особено на Левски

Наставникът на Локомотив (София) Александър Георгиев даде мнението си след поражението с 1:4 срещу Левски на "Герена". Специалистът се изказа остро срещу рефера Георги Давидов и заяви, че "железничарите" ще следят изкъсо кой ще получи наряд за задаващото се дерби със Славия.

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"Причините ще ги открием не точно сега, а като си направим добър анализ в утрешния ден. Слаби бяхме пред гола, имахме три-четири положения при 0:0, след това и при 0:1 имахме такова, но пропуснахме. Имаме слабост в атака, това си прилича. От шест удара в очертания допуснахме четири гола, имаме слабост, трябва да се работи изключително много. Каквото можахме, направихме.

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След 0:4 няма какво да говорим какво се е получило. Имаше неща, които се получиха, но класата на Левски си каза думата. Това е силен отбор. Не може на такъв отбор да създадеш четири-пет положения и да вкараш само един гол, трябва да работим върху това.

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Психологически и ментално да изчистиш за няколко дни главите на футболисти за тези четири-пет месеца, което се случи, трудно се случва. Искам и друго да кажа: не прави чест на Георги Давидов! Не дава очевидни нарушения, дори при 3:0 за Левски, това не е смелост - да мачкаш противника, внимателно ще следим кой ще е съдия срещу Славия. Нямат смелост, не е нужно да се помага така, особено на Левски", заяви Александър Георгиев.

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