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Атлетико и Юнайтед в сблъсък на контрасти

  • 13 окт 2026 | 07:26
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Атлетико и Юнайтед в сблъсък на контрасти

Европейските нощи се завръщат на стадион "Метрополитано", където Атлетико Мадрид приема Манчестър Юнайтед във втори рунд от същинската фаза на Шампионската лига. Двата гиганта влизат в двубоя в съвършено различно настроение — домакините се намират в серия от четири поредни победи в испанския шампионат, докато гостите от Англия нямат успех в четири последователни срещи от началото на септември.

В първия си мач от основната фаза на Шампионската лига Атлетико Мадрид отстъпи с 1:2 като гост на Ливърпул и в момента заема 25-о място в общото класиране. Момчетата на Диего Симеоне обаче реагираха светкавично в Ла Лига, записвайки четири поредни победи — срещу Реал Сосиедад (3:0), Осасуна (4:0), Реал Мадрид (2:1) и Депортиво Алавес (2:1). В последната си среща срещу Алавес победата донесе Кристиан Ромеро с късен гол с глава след важни офанзивни импулси от Алекс Баена и Хулиан Алварес.

Ливърпул с обрат и четвърта поредна победа срещу Атлетико Мадрид
Ливърпул с обрат и четвърта поредна победа срещу Атлетико Мадрид

От своя страна Манчестър Юнайтед стартира впечатляващо в Европа с категоричното 4:0 срещу Сабах, благодарение на което се намира на 4-то място в таблицата на Шампионската лига. Формата на тима в Англия обаче отново предизвиква тревоги. Селекцията на Майкъл Карик записа поражения от Манчестър Сити (0:1) и Брайтън (2:3 за Карабао Къп), а след това завърши наравно срещу Фулъм (1:1) и Тотнъм (1:1).

Ман Юнайтед тръгна с убедителен успех над Сабах при завръщането си в ШЛ
Ман Юнайтед тръгна с убедителен успех над Сабах при завръщането си в ШЛ

Кадровите проблеми са сериозно предизвикателство за Майкъл Карик. Извън сметките на Юнайтед поради контузии са Патрик Доргу, Бенямин Шешко, Том Хийтън, Мануел Угарте и Матайс де Лихт. Отделно, Нусаир Мазрауи също пропуска срещата с травма. Очаква се в предни позиции за гостите да стартира Матеус Куня срещу бившия си клуб, а Бруно Фернандеш отново да води кампанията като капитан и основен плеймейкър.

Проблемите за Карик продължават да се увеличават преди предстоящото тежко гостуване в Шампионската лига
Проблемите за Карик продължават да се увеличават преди предстоящото тежко гостуване в Шампионската лига

При домакините Диего Симеоне разполага с пълен състав и богат избор от опции. Очаква се на вратата да застане Ян Облак, а в защита да действат Марк Пубий, Кристиан Ромеро, Давид Ханцко и Маркос Йоренте. В атака аржентинската звезда Хулиан Алварес ще бъде ключова фигура, подпомаган от Алекс Баена и Канг-Ин Лий.

Диего Симеоне посочи от какво се притеснява преди домакинството на Ман Юнайтед
Диего Симеоне посочи от какво се притеснява преди домакинството на Ман Юнайтед

Това ще бъде едва петият официален сблъсък между Атлетико Мадрид и Манчестър Юнайтед в европейските турнири. В досегашните четири официални срещи испанският гранд има две победи и две равенства, като все още не е губил от този съперник. За последно двата тима премериха сили на 1/8-финалите в Шампионската лига през пролетта на 2022 година, когато след 1:1 в Мадрид, Атлетико спечели с 1:0 на "Олд Трафорд" и продължи напред.

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