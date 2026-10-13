Атлетико и Юнайтед в сблъсък на контрасти

Европейските нощи се завръщат на стадион "Метрополитано", където Атлетико Мадрид приема Манчестър Юнайтед във втори рунд от същинската фаза на Шампионската лига. Двата гиганта влизат в двубоя в съвършено различно настроение — домакините се намират в серия от четири поредни победи в испанския шампионат, докато гостите от Англия нямат успех в четири последователни срещи от началото на септември.

В първия си мач от основната фаза на Шампионската лига Атлетико Мадрид отстъпи с 1:2 като гост на Ливърпул и в момента заема 25-о място в общото класиране. Момчетата на Диего Симеоне обаче реагираха светкавично в Ла Лига, записвайки четири поредни победи — срещу Реал Сосиедад (3:0), Осасуна (4:0), Реал Мадрид (2:1) и Депортиво Алавес (2:1). В последната си среща срещу Алавес победата донесе Кристиан Ромеро с късен гол с глава след важни офанзивни импулси от Алекс Баена и Хулиан Алварес.

Ливърпул с обрат и четвърта поредна победа срещу Атлетико Мадрид

От своя страна Манчестър Юнайтед стартира впечатляващо в Европа с категоричното 4:0 срещу Сабах, благодарение на което се намира на 4-то място в таблицата на Шампионската лига. Формата на тима в Англия обаче отново предизвиква тревоги. Селекцията на Майкъл Карик записа поражения от Манчестър Сити (0:1) и Брайтън (2:3 за Карабао Къп), а след това завърши наравно срещу Фулъм (1:1) и Тотнъм (1:1).

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Кадровите проблеми са сериозно предизвикателство за Майкъл Карик. Извън сметките на Юнайтед поради контузии са Патрик Доргу, Бенямин Шешко, Том Хийтън, Мануел Угарте и Матайс де Лихт. Отделно, Нусаир Мазрауи също пропуска срещата с травма. Очаква се в предни позиции за гостите да стартира Матеус Куня срещу бившия си клуб, а Бруно Фернандеш отново да води кампанията като капитан и основен плеймейкър.

Проблемите за Карик продължават да се увеличават преди предстоящото тежко гостуване в Шампионската лига

При домакините Диего Симеоне разполага с пълен състав и богат избор от опции. Очаква се на вратата да застане Ян Облак, а в защита да действат Марк Пубий, Кристиан Ромеро, Давид Ханцко и Маркос Йоренте. В атака аржентинската звезда Хулиан Алварес ще бъде ключова фигура, подпомаган от Алекс Баена и Канг-Ин Лий.

Диего Симеоне посочи от какво се притеснява преди домакинството на Ман Юнайтед

Това ще бъде едва петият официален сблъсък между Атлетико Мадрид и Манчестър Юнайтед в европейските турнири. В досегашните четири официални срещи испанският гранд има две победи и две равенства, като все още не е губил от този съперник. За последно двата тима премериха сили на 1/8-финалите в Шампионската лига през пролетта на 2022 година, когато след 1:1 в Мадрид, Атлетико спечели с 1:0 на "Олд Трафорд" и продължи напред.

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