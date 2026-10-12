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Проблемите за Карик продължават да се увеличават преди предстоящото тежко гостуване в Шампионската лига

  • 12 окт 2026 | 14:29
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Проблемите за Карик продължават да се увеличават преди предстоящото тежко гостуване в Шампионската лига

Нови проблеми се оформят пред Майкъл Карик, след като двама основни футболисти на тима в лицето на Люк Шоу и Коби Мейно не тренираха днес с тима, съобщава “Сън”. Изданието допълва, че по-късно днес ще бъде взето решение дали двамата ще пътуват за изключително тежкото гостуване на Атлетико Мадрид утре вечер в Шампионската лига. Двамата са основни футболисти в селекцията на мениджъра и особено на позицията на Шоу, където през лятото не бе привлечен заместник, макар от години да е ясно, че бившият бранител на Саутхамптън често е извън строя поради различни травми. Все още не е ясно какво точно е състоянието на двамата и дали отсъствието им се дължи на преумора или някакви по-сериозни физически проблеми.

В Манчестър Юнайтед отчитат трансферния прозорец като незадоволителен
В Манчестър Юнайтед отчитат трансферния прозорец като незадоволителен

Манчестър Юнайтед за пореден път не успя да спечели от началото на сезона и допусна разочароващо равенство като домакин на Тотнъм през уикенда, след като “шпорите” изравниха в добавеното време с десет души. “Червените дяволи” започнаха слабо сезона и до момента имат едва един успех в шест мача в Премиър лийг. Самият Карик вече е подложен на засилващи се критики поради слабите резултати. Англичаните започнаха успешно кампанията си в Шампионската лига със солиден успех с 4:0 като домакин на определяния за най-слаб тим в лигата Сабах. Атлетико Мадрид стартира с поражение с 2:1 като гост на Ливърпул и сега ще търси успех, който да промени бързо траекторията на представяне в турнира.

Бруно Фернандеш не успя да скрие разочарованието си след поредния провал на Ман Юнайтед
Бруно Фернандеш не успя да скрие разочарованието си след поредния провал на Ман Юнайтед
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Снимки: Gettyimages

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