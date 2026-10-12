Диего Симеоне посочи от какво се притеснява преди домакинството на Ман Юнайтед

Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне заяви, че новият формат на Шампионската лига изисква печелене на точки и мадридчани се нуждаят от тях, за да продължат напред. Аржентинецът призова да не се отдава прекалено голямо значение на това, че финалът в турнира е на “Метрополитано”. Симеоне акцентира и на това, че лошите резултати от началото на сезона не бива да бъдат считани за

“Наясно сме, че този формат изисква печелене на точки и ние се нуждаем от тях, защото, както всеки друг отбор, искаме да продължим. Разбирам защо толкова се акцентира на факта, че финалът ще се играе на този стадион, но реалността изисква да гледаме мач за мач. Нека не се съсредоточаваме върху далечни сценарии, а върху предстоящия двубой, именно в това сме силни. Както казах в събота, разчетохме правилно играта спрямо ситуацията, в която се намирахме. Утре съперникът ще ни пресира много високо в нашата половина, разполагат с бързи играчи. Направиха няколко равенства в началото, но създават същото количество опасни положения, както и през миналия сезон, все пак това е Манчестър Юнайтед. Играхме с тях в предсезонната подготовка. Има нюанси по отношение на позициониране, но в този мач липсваха много играчи и в двата отбора, така че предпочитам да се съсредоточа върху мачовете от началото на сезона. Моите притеснения са свързани с това да направя възможно най-добрия избор и да запазя нужното спокойствие, за да управлявам ефективно стартовия състав. Това ще е един дълъг мач, така че трябва да разпределим правилно енергията си”, обясни наставникът.

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Симеоне се обърна и към някои от водещите индивидуалности в тима, които не се справят на очакваното високо ниво. Хулиан Алварес имаше трудно лято след загубения финал на Световното първенство и последвалата тежка трансферна сага, в която пожела да напусне Атлетико, но в крайна сметка не бе пуснат да премине в Барселона и остана на “Метрополитано”.

“Нападателите винаги се нуждаят от голове, не само той. ОСвен уменията си да вкарва, той е отборен играч, който се включва добре в разиграванията и притежава много широк спектър от качества. В събота игра добре и се надявам да достигне скоро високото ниво, което очакваме от него. Адемола Луукман и Алекс Баена също преминават през различни фази, но това е нормално, никой играч не поддържа едно и също ниво през цялото време. Луукман не е точно там, където той, а и ние бихме искали, но работи здраво. Той е дрибльор, а това означава, че понякога ще губи топката. Баена имаше труден минал сезон и сега играе със самочувствие и увереност и трябва да се възползваме от тази ситуация”, завърши Диего Симеоне.

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Снимки: Gettyimages