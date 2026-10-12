Перес успя да ядоса звезда на Ферари: Той още ли кара за Ред Бул?

Шарл Леклер изрази остро недоволство от Серхио Перес в заключителната фаза на Гран При на Сингапур. Звездата на Ферари саркастично попита по радиото дали пилотът на Кадилак все още не се състезава за Ред Бул, след като загуби ценно време зад него в преследването на Макс Верстапен за победата.

В последните обиколки на пистата „Марина Бей“ Шарл се опитваше да догони лидера Верстапен. Опитът на Леклер да съкрати разликата до лидера обаче срещна сериозно препятствие в 57 обиколка, когато настигна Перес във втория сектор.

Wheel to wheel into Turn 1 😮 #F1 #SingaporeGP https://t.co/w5ya9UKkfW — Formula 1 (@F1) October 11, 2026

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Въпреки че бяха размахани пет сини флага, мексиканецът освободи пътя едва след последното предупреждение. Това забави пилота на Скудерията с около шест десети от секундата спрямо Верстапен.

Макар преднината на нидерландеца да бе стабилна с оглед малкото оставащи обиколки, Леклер бе видимо ядосан от бавенето и отправи иронична забележка по радиото, напомняйки за миналото на съперника си:

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„Перес още ли кара за Ред Бул?“, попита саркастично Леклер. Макар че забавянето от страна на мексиканеца не бе умишлено, то даде леко предимство на бившия му съотборник в ключов момент от надпреварата.

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Hamilton ⚔️ Norris ⚔️ Antonelli 😮 #F1 #SingaporeGP https://t.co/RAi2xlAesJ — Formula 1 (@F1) October 11, 2026

Преследването на Леклер се проведе в състезание, в което стратегическите решения на Ферари спрямо Люис Хамилтън също предизвикаха много дискусии.

Италианският отбор планираше да прибере и двамата си пилоти в бокса по време на виртуалната кола за сигурност в 39 обиколка, предизвикана от отпадането на Ланс Строл. Леклер изпълни инструкцията и сложи нови меки гуми, докато Хамилтън пропусна входа за питлейна и реши да остане на пистата.

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Този избор струваше скъпо на седемкратния световен шампион, който трябваше да направи серия от 44 обиколки с най-мекия тип гуми, поставени още в 19 тур. Темпото на британеца спадна значително в края, което позволи на Леклер, Андреа Кими Антонели, Ландо Норис и Оскар Пиастри да го изпреварят.

След финала директорът на Ферари Фред Васьор защити решенията на тима пред медиите. Французинът увери, че указанията за спиране в бокса са били предадени напълно ясно на Хамилтън, който впоследствие пое отговорност за грешката.

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Васьор уточни, че желанието на отбора да прибере британеца е било продиктувано от опасения дали гумите му ще издържат до карирания флаг. Макар оставането на трасето да се оказа неизгодно, ръководителят на Скудерията подчерта значението на обратната връзка от пилотите при взимането на стратегически решения, тъй като те имат най-добра представа за поведението на болида и гумите в реални условия.

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Снимки: Gettyimages