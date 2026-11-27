Лоран Мекис най-после коментира спора между Верстапен и Ръсел

Ръководителят на отбора на Ред Бул Рейсинг Лоран Мекис не вижда причина да дава съвети на Макс Верстапен относно разразилата се словесна престрелка с Джордж Ръсел. Според французина именно поведението, от което пилотът на Мерцедес се оплака, е сред основните фактори за забележителните успехи на нидерландеца във Формула 1.

След размяната на остри реплики в Лас Вегас, напрежението между Верстапен и Ръсел отново се превърна във водеща тема по време на състезателния уикенд в Катар. Миналата седмица британецът намекна, че нидерландският пилот се поставя над останалите състезатели. След триумфа си в Лас Вегас световният шампион отвърна с категорични и остри критики по адрес на своя колега от Мерцедес.

Here's a look at that Lewis/Max moment 👀 #F1 #QatarGP https://t.co/YfW7yN8ATs — Formula 1 (@F1) November 27, 2026

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След събитията в Лас Вегас Мекис не е сметнал за необходимо да се намесва с напътствия към Верстапен, тъй като вече е напълно свикнал с начина, по който действа пилотът – както на пистата, така и извън нея.

„В началото не, не съм му давал никакви съвети. Смятам, че той наистина не се нуждае от такива. Макс се влага на 1000 процента всеки ден, във всяка обиколка, както в болида, така и извън него. Като отбор ние сме свикнали с това“, заяви Мекис по време на официалната пресконференция в Катар.

Според шефа на австрийския тим именно този непоколебим характер помага на организацията да се развива и да върви напред. Мекис подчерта, че силната амбиция, която нидерландецът проявява в рамките на екипа, се пренася пряко и върху действията му на пистата.

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„Точно по този начин той ни кара да ставаме по-добри през цялата година и съответно оползотворява всяка една обиколка на трасето – в тренировките, в квалификациите и в състезанията.“

Ето защо Мекис не желае Верстапен да променя държанието си в отговор на нападките от страна на Ръсел: „Убеден съм, че това е неделима част от онова, което го прави толкова конкурентоспособен и резултатен, и не мисля, че някой би искал това да се промени.“

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Снимки: Gettyimages