На кого ще се падне тежката задача да смени Марк Маркес в Дукати?

Вчера Марк Маркес хвърли голямата бомба в MotoGP, след като обяви, че ще сложи край на славната си кариера след утрешната Гран При на Валенсия, в която ще запише своя старт №226 в кралския клас.

THANK YOU, MARC! 🙏 8-time #MotoGP World Champion Marc Marquez has announced his retirement. 🔴🔚 One of the greatest personalities in sports, an example of resilience and grit. https://t.co/ZIafudp4OF — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 27, 2026

Покрай цялото вълнение около обявяването на новината остава един много важен въпрос, на който Дукати съвсем скоро ще трябва да намери отговор – на кого ще се падне тежката задача да замени осемкратния световен шампион в заводския състав на марката от Борго Панигале?

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На пръв поглед вариантите пред Клаудио Доменикали, Луиджи Дал'Иня и Давиде Тардоци са два – Фермин Алдегер и Николо Булега. Принципно догодина те трябва да си партнират във VR46, но договорите и на двамата са директно с Дукати, така че е много вероятно един от тях да бъде привлечен за съотборник на Педро Акоста в заводския състав.

The most shocking moment 🤯 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/vJ6vVxUK2T — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 27, 2026

Предимството на Алдегер е неговият опит в MotoGP, докато Булега познава отлично новата 850-кубикова машина на Дукати. Италианецът, който по категоричен начин спечели титлата в Световния супербайк шампионат (WSBK) през 2026 година, навъртя голяма част от тестовите километри с този изцяло нов мотоциклет и гумите на Пирели.

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Именно доброто познаване на новата машина може да наклони везните в полза на Булега и той да бъде избран за партньор на Акоста. Това ще освободи едно място във VR46, за което няма да липсват кандидати, но основният приоритет на марката на този етап е намирането на заместник на Маркес в заводския тим.

Saluting the fans after announcing retirement in FP1 😮‍💨🥹 #ValenciaGP 🏁 | #MotoGP https://t.co/UhS4LlLbFs — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 27, 2026

Причината Алдегер и Булега да са двете най-реалистични възможности пред Дукати се крие в момента, в който Маркес обяви решението си, за което той е информирал отбора едва в четвъртък вечерта. В края на ноември свободните агенти се броят на пръстите на едната ръка, а сред тях трудно може да се намери пилот, който да отговаря на високите изисквания на заводския отбор на Дукати.

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Напълно възможно е изборът да бъде направен и обявен в рамките на следващите няколко дена, тъй като до началото на подготовката за сезон 2027 остават броени дни. Тя ще започне във вторник (1 декември) с еднодневния официален тест на „Рикардо Тормо“, след което ще продължи чак в края на януари в Малайзия.

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Снимки: Gettyimages