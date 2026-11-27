Шампионът Антонели над всички и в разпокъсаната втора тренировка в Катар

След като беше най-бърз в първата свободна тренировка преди Гран При на Катар, световният шампион Андреа Кими Антонели оглави класирането и в края на втория час за подготовка на „Лусайл“. Той беше разпокъсан от две показвания на червения флаг, които се отразиха на програмите на отборите точно в момента, в който те правеха квалификационните си симулации.

THE TOP THREE IN FP2 🥇 Kimi 🥈 George 🥉 Lando #F1 #QatarGP https://t.co/Ewp78aY6Pp — Formula 1 (@F1) November 27, 2026

Първото прекъсване дойде точно преди средата на сесията, тъй като по трасето имаше множество отломки и чакъл след по-ранно завъртане на Шарл Леклер в деветия завой. Малко след подновяването на тренировката дойде и второто спиране, което беше наложено след завъртане на Пиер Гасли.

Французинът излезе от трасето на изхода от 14-ия завой и загуби контрол върху колата си, завъртайки се в зоната за сигурност. За нещастие на пилотът на Алпин той затъна в чакъла и не успя да продължи, което не остави друг избор на състезателния директор Руи Маркеш, освен да спре сесията за втори път.

Заради тези две спирания, Антонели и съотборникът му Джордж Ръсел не успяха да направят своите квалификационни симулации и записаха най-добрите си времена със среднотвърдите сликове. С тях световният шампион постигна 1:23.077, за да изпревари с 0.127 секунди своя съекипник.

Kimi has a big snap as he rounds the final corner 😮 #F1 #QatarGP https://t.co/a01GMYkMFy — Formula 1 (@F1) November 27, 2026

Тройката с пасив от 0.445 оформи Ландо Норис, чийто съотборник Оскар Пиастри се нареди четвърти с изоставане от 0.472, като и двамата направиха най-бързите си обиколки с меките гуми. Най-успешният пилот в Катар Макс Верстапен допълни челната петица пред Исак Хаджар, Леклер, Люис Хамилтън, Лиам Лоусън и Арвид Линдблад, които заеха останалите пет позиции в топ 10 в края на петъчните тренировки в Катар.

Състезателният директор удължи сесията с 13 минути, за да компенсира двете спирания с червен флаг, което позвлоли на пилотите да направят по-дълги състезателни симулации с повече гориво на борда. Антонели и Ръсел се възползваха най-много от този шанс и достигнаха максималния брой обиколки, в който един комплект гуми може да бъде използван този уикенд. Тези данни могат да се окажат ключови за състезанието, тъй като това ограничение може да бъде намалено допълнително, ако от Пирели преценят, че натоварванията върху гумите им са прекалено големи при настоящия лимит от 27 тура.

We're going to get a bit more track action! 🙌 🚨 The session has been extended by 13 minutes #F1 #QatarGP https://t.co/7hisV0Ykaz — Formula 1 (@F1) November 27, 2026

По време на състезателните симулации имаше спречкване между Верстапен и Хамилтън в края на старт-финалната права в борбата за чиста писта. Това е вторият пореден уикенд, в който Верстапен се замесва в подобна ситуация, след като в Лас Вегас преди седмица имаше сходен момент с Ръсел.

Няколко минути преди края на удължената сесия Хамилтън отби встрани от пистата с повреда в неговата задвижваща система. Въпреки спрелия болид на британеца червеният флаг не беше показан, а вместо това тренировката беше неутрализирана само с виртуална кола за сигурност.

Lewis has lost power and parked up at trackside We have a Virtual Safety Car as the clock ticks down ⌛️ #F1 #QatarGP https://t.co/iy220edr3O — Formula 1 (@F1) November 27, 2026

Уикендът за Гран При на Катар, 22-ри кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще продължи утре в 16:30 часа българско време с третата и последна свободна тренировка преди квалификацията и състезанието на „Лусайл“.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

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Снимки: Imago