Българския лъв: Изпреварванията в Катар са трудни, но се надявам на успех

Никола Цолов се надява на прогрес в класирането и в двете състезания този уикенд от предпоследния кръг от сезона във Формула 2 в Катар. Българския лъв завърши 7-и в трудната квалификация днес, но след края на сесията демонстрира добро настроение и обясни новия подход, който е предприел за финалните квалификации този сезон.

„Квалификацията беше трудна - заяви Никола пред официалния сайт на Формула 2. - Сесията се оказа доста по-хаотична от обикновеното за Катар. Но това важи и за мен.

U-GO UGO! 🤩👏 A dream #F2 debut for Ugo Ugochukwu as he claims a maiden pole for himself and @VARmotorsport in Lusail! ✨ #QatarGP https://t.co/fcCCXojQao — Formula 2 (@Formula2) November 27, 2026

Трудна квалификация за Никола Цолов в Катар

„С първия комплект гуми направих грешка и след това с втория комплект, в най-добрата ми обиколка, пак допуснах грешка, а щях да съм трети в класирането. Нямаше да съм първи, но не беше добре. Престарах се малко повече в последния сектор и това ми провали обиколката.

„Но това е подходът, който преследвам този уикенд, да съм по-отпуснат, да атакувам повече и да видим какво ще се случи, вместо просто да се старая да направя една чиста обиколка. Този път това е резултатът.

Никола Цолов със 7-мо време в тренировката в Катар

„Следващата седмица имам още една възможност. Засега се фокусираме върху състезанията, които ще бъдат напълно различни в сравнение с квалификацията.“

Цолов не скри, че се надява на прогрес и в двете състезания, за да вземе колкото се може повече точки.

Рафа Камара призна, че е тъжен, защото няма да довърши битката си с Никола Цолов

„Ако пистата позволява изпреварвания, мисля, че мога да мина напред, тъй като обикновено в състезанията имам по-добро темпо. Ще трябва да изчакаме и ще видим. Тук изпреварванията са трудни, но се надявам да успея.“

Преследвачите на Никола в битката за титлата Габриеле Мини и Алекс Дън завършиха втори и трети в квалификацията, но това не влияе много на Никола, който коментира и напускането на шампионата от страна на лидера в класирането Рафаел Камара.

Четирима дебютанти във Формула 2 в Катар

„Да, това не променя много - обясни българският пилот по адрес липсата на Камара. - Мисля, че като всеки уикенд върша една и съща работа, но накрая на сезона него го няма. Но остават Алекс и Мини, така че битката за титлата ще е между трима ни. Мини явно отново е открил темпо, което ще е интересно.“

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Снимки: Imago